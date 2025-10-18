Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα 2-1: «Λυτρωτής» Αραούχο και νίκη για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Ολυμπιακό

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μπαρτσελόνα
πηγή: EPA/Alberto Estevez

Αποδεκατισμένη στη μεσοεπιθετική της γραμμή, η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε έναν αμυντικό να εμφανιστεί ως «από μηχανή θεός» για να αποφύγει το «στραβοπάτημα» απέναντι στην Τζιρόνα. Χάρη σε γκολ του Αραούχο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν 2-1 στο Μοντζουίκ και πήραν ένα αγχωτικό -αλλά πολύτιμο, όπως εξελίχθηκε το ματς- «τρίποντο», τρεις ημέρες πριν υποδεχθούν τον Ολυμπιακό για το Champions League, κι ενώ ακολουθεί το clasico με τη Ρεάλ, την επόμενη Κυριακή (26/10) στο «Μπερναμπέου».

Ο Χάνσι Φλικ, χωρίς τους τραυματίες Λεβαντόφσκι, Ντάνι Ολμο, Ραφίνια, Φεράν Τόρες και Γκάβι, επιστράτευσε τον προερχόμενο από τραυματισμό Λαμίν Γιαμάλ, ενώ έδωσε θέση βασικού στον 17χρονο Τόνι Φερνάντεθ. Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν νωρίς, στο 13΄, με εξαιρετική ενέργεια του Πέδρι μετά από συνδυασμό με τον Γιαμάλ, αλλά είδαν τον βετεράνο Αξελ Βίτσελ να ισοφαρίζει γρήγορα (20΄), σκοράροντας με ανάποδο ψαλίδι! Ο Ράσφορντ είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η Τζιρόνα ήταν αυτή που είχε τις κλασικότερες ευκαιρίες στο α΄ ημίχρονο, με δοκάρι του Πορτού και χαμένα τετ-α-τετ από τους Βανάτ, Μπράιαν Χιλ και Βίτσελ.

Στο β΄ μέρος, με τον -επίσης προερχόμενο από τραυματισμό- Φερμίν Λόπεθ να μπαίνει στο ματς αντί του Φερνάντεθ, η Μπαρτσελόνα ανέβηκε, πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά ο Γκασανίγκα ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, ενώ το σουτ του Φερμίν έξω από την περιοχή στο 52΄ βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ. Ο Φλικ αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Γιαμάλ (που δεν είναι ακόμη έτοιμος για 90λεπτο) και τον εξαντλημένο Πέδρι, οι Καταλανοί ξέμειναν από ιδέες, αλλά ο Αραούχο τους λύτρωσε στο 93΄, με κοντινή προβολή μετά από ωραίο γύρισμα του Ντε Γιονγκ.

Η σύνθεση της Μπαρτσελόνα: Σέσνι, Κουντέ, Ερικ Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μπαλντέ (76΄ Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι (63΄ Κρίστενσεν), Κασαδό (81΄ Αραούχο), Γιαμάλ (63΄ Μπάρτζι), Ράσφορντ, Τόνι Φερνάντεθ (46΄ Φερμίν Λόπεθ)

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 19:30

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 22:00

Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10

Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10

Αλαβές-Βαλένθια 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 22 -9αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 21

Βιγιαρεάλ 16

Εσπανιόλ 15 -9αγ.

Μπέτις 15

Ατλέτικο Μαδρίτης 13

Σεβίλη 13 -9αγ.

Έλτσε 13

Αθλέτικ Μπιλμπάο 13

Αλαβές 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Λεβάντε 8

Ράγιο Βαγεκάνο 8

Βαλένθια 8

Μαγιόρκα 8 -9αγ.

Θέλτα 6

Οβιέδο 6 -9αγ.

Τζιρόνα 6 -9αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

18:49 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους που απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού»

«Άδικη» χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της την σύλληψη του προέδρου της ομάδας, Βα...
17:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τέλος» ο Ποστέκογλου μετα τη νέα ήττα από την Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου έπειτα από ένα συνολικά σερί οκτώ αγώνων χωρί...
17:15 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Super League: Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο του Περιστερίου

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σάββατου 18 Οκτωβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργαν...
13:34 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σοκ με τον Γιώργο Παπαγιάννη – Ρήξη χιαστού, χάνει τη σεζόν

Δυστυχώς τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί ...
