ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Όσο και αν επιχειρεί να παρουσιάσει ότι η κυβέρνησή του είναι δίπλα στον πολίτη, αποτυγχάνει παταγωδώς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης σε πολλές ομιλίες του, αφού πρώτα καταδικάσει διακηρυκτικά την τοξικότητα και την πόλωση, επιτίθεται με σκαιό τρόπο και ψέματα στους πολιτικούς του αντιπάλους. Θέλει θράσος να είσαι ο πιο τοξικός, ο πιο διχαστικός και ο πιο σκληρά πολωτικός και να δείχνεις τους άλλους… Γι’ αυτό και, μεταξύ άλλων κρίσεων, οδηγούμαστε και σε κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης, όσο και αν επιχειρεί επικοινωνιακά να παρουσιάσει ότι η κυβέρνησή του είναι “δίπλα στον πολίτη”, αποτυγχάνει παταγωδώς. Είναι η ακρίβεια, είναι η διαφθορά, είναι η ανικανότητα, είναι η διαπλοκή το πρόσωπο της κυβέρνησης που αντικρίζει καθημερινά ο πολίτης.

Ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολόγησε ότι “χάσαμε λίγα δάση φέτος”. Μάλλον ήταν σε άλλη χώρα φέτος το καλοκαίρι ο κ. Μητσοτάκης και ξέχασε ότι φέτος έγινε μέσα στην πόλη της Πάτρας ό,τι έγινε πέρσι στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Στην ομιλία του στα Μελίσσια, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ αλλά φυσικά ακόμα δεν το έχουν καταλάβει οι πολίτες. Μάλλον δεν βοήθησε αρκετά η εφαρμογή του κ. Πιερρακάκη.

Οι εργαζόμενοι όμως θα καταλάβουν το 13ωρο του κ. Μητσοτάκη που δεν έχει νομοθετηθεί σε καμία άλλη χώρα, όπως έχουν καταλάβει και τη συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας. Αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η αύξηση των ανισοτήτων και η διάψευση των προσδοκιών. Να μην ξεχνά ο κ. Μητσοτάκης: μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

18:28 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

13:18 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

12:39 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

10:00 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

