Μεντιλίμπαρ: «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, θα μας βάλουν 8 γκολ»

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με 2-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα, επέστρεψε στις νίκες μετά την… παρένθεση της Τούμπας, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γκρίνιαζε για την εικόνα των παικτών του στο πρώτο ημίχρονο, κι ας έχασαν πολλές ευκαιρίες -εκτός των δύο τερμάτων- που σημείωσαν σε αυτό το διάστημα.

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε και βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε κι άλλα γκολ, αλλά αν δούμε την εικόνα του παιχνιδιού ο αντίπαλος ήταν καλύτερος», δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός.

«Το παιχνίδι ήταν καλύτερο από την πλευρά του αντίπαλου, παρόλο που εμείς κερδίζαμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τον Μάνσα, καθώς ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Μεντιλίμπαρ τον εγκωμίασε: «Ήταν ένα από όσα μπορούν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν καλός, στάθηκε καλά πλάι στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός και κίνησε καλά την μπάλα. Από τα λίγα που μου άρεσαν σήμερα».

Το… καλύτερο όμως το κρατούσε για το τέλος, όταν ρωτήθηκε για την ετοιμότητα της ομάδας του ενόψει του αγώνα στο Champions League με την Μπαρτσελόνα, την Τρίτη (21/10): «Δεν γνωρίζω. Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ».