Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης καθώς ένας 29χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα όταν ο 29χρονος οδηγός μηχανής την ώρα που κινούνταν σε δρόμο της Κισάμου στο ύψος του λιμανιού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 29χρονο στην ζωή.

Δυστυχώς όμως ο 29χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.