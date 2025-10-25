Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης καθώς ένας 29χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα όταν ο 29χρονος οδηγός μηχανής την ώρα που κινούνταν σε δρόμο της Κισάμου στο ύψος του λιμανιού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 29χρονο στην ζωή.

Δυστυχώς όμως ο 29χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ζυμαρικά: Ποιες χώρες είναι πρωταγωνίστριες της ευρωπαϊκής αγοράς και τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Moody’s: Αυτός είναι ο λόγος που υποβάθμισε ο οίκος το outlook της Γαλλίας – Τι αναφέρει για την συνταξιοδότηση

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 καρδιές στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Τσούνης: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά – «Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (25/10) από την ημέρα που η Φώφη Γεννηματά έφυγε από την ...
20:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων, προχώρησαν πριν από λίγη ώρα, αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/...
19:54 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε τουρίστρια στο πόδι – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο τουρίστριας, την οποία δάγκωσε μί...
19:39 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος που είχε χρηματικές συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό

Προφυλακίστηκε σήμερα (25/10) ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σύμφ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς