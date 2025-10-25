Κρήτη: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε τουρίστρια στο πόδι – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε τουρίστρια στο πόδι – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο τουρίστριας, την οποία δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα στην Κρήτη.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού, όμως το σημάδι που άφησε η χελώνα στην γυναίκα έχει γίνει viral.

Χρήστες των social media σχολίασαν τον… μπλε προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που ένιωσε. Μάλιστα η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί “διπλή επίθεση” από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο, σύμφωνα με το creta24.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να “επιτεθούν”.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)

