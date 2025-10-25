ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος που είχε χρηματικές συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό

Προφυλακίστηκε σήμερα (25/10) ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαίας εισαγγελέως και του ανακριτή.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, προφυλακιστέος κρίθηκε ένας εκ των κατηγορουμένων που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε συσταθεί με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω επιδοτήσεων.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, με τον οποίο τον συνδέει και συγγενική σχέση.

Σήμερα έχουν απολογηθεί οκτώ ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες ακόμη τριών προσώπων που κατηγορούνται για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση.