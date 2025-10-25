Χανιά: Θρασύτατος κλέφτης επιχείρησε να αρπάξει κουμπαρά για τη στήριξη συλλόγου για παιδιά με καρκίνο – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα άτομα κυνήγησαν και κατάφεραν να σταματήσουν έναν θρασύτατο κλέφτη που μπούκαρε σε κατάστημα με αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων στα Χανιά, και έκλεψε τον κουμπάρα για την στήριξη του συλλόγου «Ορίζοντα» για τα παιδιά με καρκίνο.

Βλέποντας την ιδιοκτήτρια του καταστήματος να τρέχει πίσω από τον κλέφτη, χωρίς δεύτερη σκέψη, τρεις πολίτες μαζί με εκείνη κυνήγησαν τον δράστη αλλά και τον συνεργό του τσιλιαδόρο, τρέχοντας για 15 λεπτά.

Πρόκειται για την Χρύσα Καράκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος μαζί με τον Νίκο Κοκογιαννάκη, οι οποίοι, επιθυμούν μέσω του zarpanews.gr να ευχαριστήσουν τους τρεις «ήρωες» πολίτες αλλά και να μοιραστούν με το κοινό αυτό το παράδειγμα αλληλοβοήθειας και τα ανθρώπινα αντανακλαστικά προς τον συνάνθρωπο που ενεργοποιούνται στην κοινωνία, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι ίδιοι αναφέρουν, μεταξύ άλλων: «Και ναι, υπάρχουν ήρωες στην πόλη μας. Υπάρχουν Άνθρωποι που χωρίς να σκεφτούν, ρισκάρουν για το καλό όλων μας, πόσο μάλλον για την υποστήριξη του Συλλόγου Ορίζοντα όπου δυστυχώς ενώ κάποιοι παλεύουν για το αυτονόητο, την υγεία τους δηλαδή, κάποιοι άλλοι με θράσος επιδιώκουν να ζουν κλέβοντας αυτό που όλοι μαζί οι πολίτες συγκεντρώνουμε να στηριχθούν αυτοί που το χρειάζονται. Ευχαριστώ λοιπόν δημόσια αυτά τα παιδιά που με βοήθησαν σε ένα πραγματικό ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο των Χανίων, όπου πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας γιατί μπορεί σήμερα να ήμασταν εμείς και γιατί όχι αύριο εσείς».