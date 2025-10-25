Ρόδος: Σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα – Βαριά και μη αναστρέψιμη η κατάστασή της

Σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας μεταφέρθηκε το 3χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα στη Ρόδο, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του. Το παιδί είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν μέχρι χθες, Παρασκευή (24/10).

Το κοριτσάκι έφυγε χθες από το ΠΑΓΝΗ και έφτασε σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που έγινε με ιδιωτική πτήση, ζήτησαν οι γονείς του καθώς είναι από εκεί, όπως μεταδίδει το Star.

Υπενθυμίζεται ότι το 3χρονο κοριτσάκι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση της μικρής εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Το παιδί αρχικά νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο είχε κριθεί απαραίτητο να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ όπου παρέμεινε μέχρι και χθες. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

 

