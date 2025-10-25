Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάθριν Κόνολι

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή, στην Ιρλανδία, καθώς η μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ αναγνώρισε την ήττα της.

«Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις. Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

 

19:09 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν – Το μήνυμα από το Ισραήλ

Τη διαβεβαίωση ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων, έδωσε ο...
18:27 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Viral βίντεο: Ο πιγκουίνος τρελάθηκε – «Ξεφάντωσε» σε πάρτι με σαπουνόφουσκες

Ο ζωολογικός κήπος του Σεντ Λούις στο Μισούρι δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τους πιγκουίνους ...
17:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Δεν άντεξε και πέθανε ο πατέρας της 12χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή – «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ»

H υπόθεση της 12χρονης Λολά Νταβιέ, που δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 2022, εξακολουθεί να συγκλο...
14:44 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα α...
