Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο θείος της 3χρονης και ο υπεύθυνος του πρακτορείου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πισίνα

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν την Παρασκευή (17/10), μετά τις απολογίες τους ο 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου και ο 34χρονος Βρετανός θείος του 3χρονου κοριτσιού, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Ρόδος: Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Διώξεις σε ξενοδόχο, διευθυντή και τον θείο του παιδιού

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους κ.κ. Μηνά Τσέρκη και Αντώνη Ζερβό, αρνήθηκαν την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τους αποδίδεται και εξήγησαν απολογούμενοι ο μεν 54χρονος πως ουδεμία σχέση με το ξενοδοχείο ή την οικογένεια των Άγγλων έχει και ο δε 34χρονος θείος πως από κανένα στοιχείο της δικογραφία δεν προκύπτει ότι του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού αλλά αντίθετα όλα οδηγούν στο ότι το μικρό κορίτσι δεν βρισκόταν καν μαζί του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή και οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΚΕΠΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ελληνική οικονομία

Εξισωτική αποζημίωση: Στη Διαύγεια η νέα απόφαση – Τι αναφέρει και πότε αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Ανατριχιαστική αρχαία προφητεία μιλά για μυστηριώδη φιγούρα με «κόκκινο καπέλο» που θα αλλάξει τον κόσμο
περισσότερα
18:21 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο: Μαθήτρια αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι την κακοποιούσε ο πατέρας της

Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του πατέρα της φέρεται να ομολόγησε στους καθηγητές της, μία μ...
18:08 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων – «Κανένα από τα κειμήλια δεν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί, το άγαλμα δεν υπάρχει πουθενά»

Νέες πληροφορίες προκύπτουν για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα, που αποκαλύφθηκε κατ...
17:35 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Σύλληψη 31χρονου που «στρατολογούσε» ανήλικα κορίτσια για να κλέβουν τσάντες

Στη σύλληψη ενός 31χρονου, ο οποίος «στρατολογούσε» ανήλικα κορίτσια ώστε να κλέβουν τσάντες κ...
16:27 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη γέμισε… φαντάσματα – Δείτε φωτογραφίες

Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα κρέμονται από την οροφή του λεωφορείου – φιγούρες με γκρίζα μα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης