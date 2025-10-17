Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο θείος της 3χρονης και ο υπεύθυνος του πρακτορείου

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν την Παρασκευή (17/10), μετά τις απολογίες τους ο 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου και ο 34χρονος Βρετανός θείος του 3χρονου κοριτσιού, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους κ.κ. Μηνά Τσέρκη και Αντώνη Ζερβό, αρνήθηκαν την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τους αποδίδεται και εξήγησαν απολογούμενοι ο μεν 54χρονος πως ουδεμία σχέση με το ξενοδοχείο ή την οικογένεια των Άγγλων έχει και ο δε 34χρονος θείος πως από κανένα στοιχείο της δικογραφία δεν προκύπτει ότι του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού αλλά αντίθετα όλα οδηγούν στο ότι το μικρό κορίτσι δεν βρισκόταν καν μαζί του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή και οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.