H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης

Η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη με γκαζάκια που σημειώθηκε έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Αριστοτέλους.

«Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη» είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών», προσθέτοντας ότι «όπως κάθε υπουργείο, έτσι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένας μηχανισμός ταξικής κυριαρχίας».

«Αφιερωμένο στον Κυριάκο Ξυμητήρη στα πλαίσια του καλέσματος του Οκτώβρη ως μήνα επαναστατικής μνήμης και δράσης» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι άπό την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ έσπασαν τζάμια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.