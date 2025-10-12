Λεωφόρος Συγγρού: Η στιγμή της έκρηξης έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Βίντεο ντοκουμέντο

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Ανάπτυξης

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 διακρίνονται τέσσερα άτομα να έχουν φτάσει στην είσοδο του παραρτήματος. Ο ένας έβαλε φωτιά στον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και αμέσως μετά όλοι έφυγαν τρέχοντας προς την οδό Αριστοτέλους.

Στη συνέχεια έγιναν τέσσερις διαδοχικές εκρήξεις, καθώς έσκαγαν τα γκαζάκια που είχαν τοποθετήσει οι δράστες στην είσοδο. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν υπολείμματα από επτά γκαζάκια, τα τέσσερα εκ των οποίων έσκασαν. Οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει και τρία μπουκάλια με βενζίνη, ώστε να προκληθεί η φωτιά. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις.

Σημειώνεται ότι η επίθεση έγινε στις 11 το βράδυ, χωρίς, ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Την στιγμή εκείνη δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη στο κτίριο, ενώ δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

