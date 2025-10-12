Πατήσια: «Το άφησα 2 ώρες με τον πατέρα του» λέει η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε αναίσθητο – Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

βρέφος

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται το κοριτσάκι ενός έτους, που εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του, στο σπίτι της οικογένειας, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, το παιδάκι αποσωληνώθηκε και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.

Στο υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αχαρνών, βρισκόταν ο πατέρας με το βρέφος, ενώ η μητέρα έλειπε γιατί εργαζόταν. Ο 27χρονος πατέρας, αιγυπτιακής καταγωγής, κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο μωρό, το οποίο έμεινε εκτεθειμένο στις ουσίες. Όταν κάποια στιγμή πήγε να ταΐσει το παιδί, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του.

«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», ανέφερε φίλη της μητέρας.

«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει “δεν αναπνέει, δεν αντιδρά” και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.

Από την πλευρά της, η μητέρα του βρέφους ανέφερε: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε».

Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:59 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή ...
19:54 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Λεωφόρος Συγγρού: Η στιγμή της έκρηξης έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σ...
19:08 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Δύο διαρρήκτες είχαν βάλει στο στόχαστρο σπίτια στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη ο ένας ύστερα από καταδίωξη

Τουλάχιστον έξι σπίτια στα Βόρεια Προάστια της Αττικής είχαν «γδύσει» δύο διαρρήκτες, εκ των ο...
18:38 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Οι πρώτες πληροφορίες

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων, σύμφωνα με τα όσα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης