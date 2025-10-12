Πατήσια: Βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του – Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο το κοριτσάκι

Πατήσια: Βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του – Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο το κοριτσάκι
Φωτογραφία: Unpslash

Στο νοσοκομείο Παίδων διασωληνωμένο βρίσκεται παιδάκι ενός έτους. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς ο πατέρας του είχε καπνίσει δίπλα του ναρκωτική ουσία.

Το κοριτσάκι ήταν αναίσθητο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια. Μία γυναίκα φώναζε “βοήθεια”, οι γείτονες άκουσαν τις φωνές και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτική ουσία δίπλα στο κοριτσάκι. Ο Αιγύπτιος συνελήφθη ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

