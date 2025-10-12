Παπαγεωργίου: «Ένα παιδί αλλάζει τις ισορροπίες – Αν η ρωγμή δεν γιατρεύεται, πρέπει να χωρίσεις»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Παπαγεωργίου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Μαμα-δες» με την Πέννυ Μπαλτατζή, για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα και στη σχέση του με τη Δανάη Μιχαλάκη.

«Η άφιξη ενός παιδιού αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο μετά από την αρχή ουσιαστικά και είναι το μεγάλο τεστ. Αν τα βγάλεις πέρα εκεί, νομίζω ότι έχεις κάνει ουσιαστικό κατόρθωμα για τη σχέση. Δεν είναι δηλαδή καθόλου, μα καθόλου, δεδομένο ότι θα έρθει ένα παιδί και θα μείνει το ζευγάρι όπως ήταν, όσο και να αγαπιούνται. Όταν έρχεται ένα παιδί, το ζευγάρι μπαίνει σε μια νέα διαδικασία και σε έναν νέο δρόμο. Όλα είναι ανοιχτά», ανέφερε ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν:

«Εννοείται ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε μια χαρά και μακάρι, εννοείται όμως ότι μπορεί να πάνε και πάρα πολύ λάθος. Το θέμα είναι να κάνεις όση περισσότερη υπομονή και δουλειά με τον εαυτό σου αρχικά, με τον άλλον και με κάποιον επαγγελματία αν χρειαστεί, ώστε να δεις τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει και αν από κει και πέρα αυτό δεν μπορεί να λυθεί, αν υπάρχει μια ρωγμή ή ένα έλλειμμα πια στη σχέση που δεν μπορεί να γιατρευτεί, τότε πολύ απλά πρέπει να χωρίσεις».

