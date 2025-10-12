Σούπερ μάρκετ: Τις επόμενες ημέρες η δημοσιοποίηση των μειωμένων τιμών σε περίπου 1.000 κωδικούς – Πού αυξήθηκαν οι τιμές τον Σεπτέμβριο

Τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τους, με βάση τη νέα πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης. Τάκη Θεοδωρικάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, η διαδικασία ενημέρωσης από τα σούπερ μάρκετ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι κωδικοί θα ξεπεράσουν τους 1000 και οι μειώσεις τιμών εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 5% έως 10%. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Θεοδωρικάκος «στόχος είναι για βασικά προϊόντα που αφορούν στη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο και για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Επιπλέον ο υπουργός υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία την σημασία εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας και ότι οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ – και τα πρόστιμα, όποτε και εάν αυτό απαιτείται – συνεχίζονται κανονικά.

Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ήδη πάντως, στα σούπερ μάρκετ ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 0,6% από 1,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία εντόπισε περιορισμένη αύξηση τιμών σε κρίσιμα προϊόντα το δωδεκάμηνο. Συγκεκριμένα, η έρευνα διαπιστώνει μείωση κατά 0,76% στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Επίσης, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +0,61% τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 4 μήνες. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024-Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,76%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 καταγράφονται στις εξής κατηγορίες: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-5,63%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,4%), τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%), τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,21%), είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη (-3,18%). Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 καταγράφονται στις εξής κατηγορίες: Φρέσκα κρέατα (+10,18%), μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+9,88%), είδη πρωινού και ροφήματα (+6,06%), γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+4,26%), κατεψυγμένα (+3,82%). Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και του χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) αλλά και στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά στα αμνοερίφια. Όπως προκύπτει από την έρευνα, την εβδομάδα από τις 15 έως τις 21 Αυγούστου 2025 η τιμή παραγωγού του βόιου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 35,4% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 23,5% σε σχέση με την αρχή του 2025, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς της τελευταίας διετίας, λόγω των κλιματικών συνθηκών, ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο του 2025 καταγράφονται τιμές 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και τα 10,710 δολάρια ανά τόνο. Παράλληλα, οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Σημειώνεται, ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Χαμηλότερος ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα από την ΕΕ

Στο μεταξύ το ΙΕΛΚΑ αναλύοντας στοιχεία που παρέχει Eurostat κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα καταγράφεται στο 2,6% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή της Eurostat, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη μεταβολή ανάμεσα στον Αύγουστο 2025 και τον Αύγουστο 2024.

Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει πληθωρισμό τροφίμων 3,9%. Η Ελλάδα καταγράφει τον συγκεκριμένο μήνα την 4η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Ρουμανία με 9,1% (η οποία υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ) και η χαμηλότερη στην Κύπρο με αποπληθωρισμό -2,3% η οποία εφαρμόζει το 2025 μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά βασικά είδη.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης της Eurostat αφορά όλα τα σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, δηλαδή εκτός των σουπερμάρκετ και τα μικρά μη ειδικευμένα πώλησης, παντοπωλεία, εξειδικευμένα καταστήματα, αρτοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, λαϊκές αγορές κλπ

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην τιμή του νωπού κρέατος και την τιμή νωπού βόειου κρέατος, στην Ελλάδα καταγράφεται πληθωρισμός 7,5% για το νωπό κρέας και 15,7% για το νωπό βόειο κρέας. Αν και οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες από τον Ευρωπαϊκό Μέσο όρο, 4,5% και 11,8% αντίστοιχα, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις άλλες χώρες στο νωπό βόειο κρέας και βρίσκεται στην 10η θέση. Η Γαλλία καταγράφει την χαμηλότερη αύξηση με 6% ενώ η Ολλανδία την υψηλότερη αύξηση με 29,8%.

Στις υπόλοιπες υποκατηγορίες τροφίμων, η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψωμί και τα δημητριακά 1,0% έναντι 1,9%, στα γαλακτοκομικά 0,2% έναντι 4,6%, στα λίπη και έλαια -20,3% έναντι 6,0%, στα γλυκά 6,5% έναντι 7,5% στα λοιπά τρόφιμα 1,2% έναντι 1,3% και στα μη αλκοολούχα ποτά 6,4% έναντι 8,5%, ενώ καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα φρούτα 19,2% έναντι 9,5% και στα λαχανικά 0,4% έναντι 0,3%.

Τζίρος 9 δισ. ευρώ για τα σούπερ μάρκετ στο οκτάμηνο

Ανοδικά κινήθηκε η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) στα σούπερ μάρκετ κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε αξία πωλήσεων, κυρίως χάρη στην κατηγορία των τροφίμων. Τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) ενισχύθηκαν κατά 5,8%, ενώ τα επί ζυγίω (random weight) ή «χύμα» προϊόντα κατέγραψαν ακόμη υψηλότερη άνοδο, 9,3%.

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς FMCG ανήλθε στα 9,087 δισ. ευρώ, έναντι 8,524 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024. Από αυτά, τα 7,049 δισ. ευρώ προήλθαν από τα τυποποιημένα προϊόντα και τα 2,039 δισ. ευρώ από τα επί ζυγίω – μια κατηγορία που αφορά αποκλειστικά τρόφιμα. Έτσι, τα τυποποιημένα προϊόντα κάλυψαν το 77,6% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ.

Η ιδιωτική ετικέτα (Private Label) συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7,4% και μερίδιο αγοράς 27,1%, έναντι +5,3% για τα επώνυμα προϊόντα. Αναλυτικά, το μερίδιο των PL στα τρόφιμα ανέρχεται σε 27,7%, στα είδη υγείας και ομορφιάς σε 19,9%, και στην οικιακή φροντίδα σε 26,7%.

Όσον αφορά στις προωθητικές ενέργειες, το 24,3% των πωλήσεων του οκταμήνου προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, ποσοστό μειωμένο κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρυσι.

Ανά κατηγορία καταστημάτων, τα hypermarkets (άνω των 2.500 τ.μ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, με +7,2% σε αξία πωλήσεων, καλύπτοντας το 11,7% του συνολικού τζίρου. Ακολούθησαν τα μικρά καταστήματα (0-400 τ.μ.), με ανάπτυξη +7,1% και μερίδιο 12,1%. Τη μεγαλύτερη συμβολή στις συνολικές πωλήσεις είχαν τα μεσαία καταστήματα (1.000-2.500 τ.μ.), τα οποία προσφέρουν 43,6% του τζίρου και κατέγραψαν αύξηση +5,7%. Τα καταστήματα 400-1.000 τ.μ., με μερίδιο 32,7%, ενισχύθηκαν κατά +3,9%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν τα Νησιά, με +10,0% σε αξία, ενώ ακολούθησαν η Κρήτη (+7,7%) και η Πελοπόννησος (+6,7%). Τα ποσοστά συμμετοχής τους στον συνολικό τζίρο ανέρχονται σε 9,3%, 7,4% και 8,3% αντίστοιχα. Η Αττική, που παραμένει η ισχυρότερη αγορά με 41,4% του συνολικού τζίρου, σημείωσε επίσης θετική πορεία με αύξηση 5,4%.