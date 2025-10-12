Γάζα: Διάσκεψη-ορόσημο στην Αίγυπτο με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 ηγετών – Το πρώτο κρίσιμο βήμα για να κερδίσει ο Τραμπ το «στοίχημα» της ειρήνης

Η Αίγυπτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια κρίσιμη ειρηνευτική διάσκεψη στο Σαρμ ελ-Σέιχ, με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο της Γάζας και να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην παραθαλάσσια πόλη της Ερυθράς Θάλασσας, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας, η διάσκεψη αποσκοπεί «στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στην ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας». Το πρώτο στάδιο του σχεδίου προβλέπει, έως τη Δευτέρα, την απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων ασφαλείας, γεγονός που η Βρετανία χαρακτηρίζει «ιστορικό σημείο καμπής» έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας δήλωσε ότι στη σύνοδο θα συμμετάσχουν πάνω από 20 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το Axios ανέφερε πρώτο τη διοργάνωση της συνόδου, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ ήταν ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας και ότι είχαν σταλεί προσκλήσεις σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε στη συνέχεια τις επίσημες προσκλήσεις, διευρύνοντας σημαντικά τη λίστα των συμμετεχόντων με την προσθήκη της Ισπανίας, της Ιαπωνίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, της Ουγγαρίας, της Ινδίας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Κύπρου, της Ελλάδας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Καναδά.

Όπως αναφέρει το Axios, προσκλήθηκε και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη, που θα προεδρεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα παραστεί επίσης, με το γραφείο του να αναφέρει ότι «ο Γκουτέρες ταξιδεύει στην Αίγυπτο για να παραστεί τη Δευτέρα στη Διάσκεψη Ειρήνης του Σαρμ ελ-Σέιχ», προσθέτοντας ότι θα επιστρέψει στα κεντρικά του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι εκείνος θα αποτίσει φόρο τιμής «στον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στις διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας» για την επίτευξη της συμφωνίας. Αναμένεται επίσης να ζητήσει «τη συνέχιση του διεθνούς συντονισμού» για την εφαρμογή της επόμενης φάσης, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποστολής παρακολούθησης της εκεχειρίας και τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης στη Γάζα.

Ο Στάρμερ θα επαναλάβει τη «σταθερή υποστήριξη» της Βρετανίας «για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να ταξιδέψει στην Αίγυπτο, επιχειρώντας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Η πρωτοβουλία του περιλάμβανε μια σειρά δυτικών χωρών που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Σάντσεθ έχει εκφραστεί έντονα επικριτικά απέναντι στο Ισραήλ, ενώ η Μελόνι είχε πρόσφατα επικρίνει το στολίσκο Global Sumud που προσπάθησε ανεπιτυχώς να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει. Ο Χοσάμ Μπάντραν, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, δήλωσε στο AFP ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «δεν θα εμπλακεί». Όπως εξήγησε, η Χαμάς «ενήργησε κυρίως μέσω των μεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο» στις προηγούμενες συνομιλίες για τη Γάζα.

Η διάσκεψη προγραμματίστηκε έπειτα από τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή κρατουμένων, έπειτα από εντατικές έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία. Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Οι διαπραγματεύσεις, με μεσολαβητές την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, και τη συμμετοχή των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οδήγησαν στην εκεχειρία και στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η ανακοίνωση της συνόδου συνέπεσε με την εικόνα χιλιάδων Παλαιστινίων που το Σάββατο κατευθύνονταν προς τον βορρά της Γάζας, περπατώντας ή ταξιδεύοντας με αυτοκίνητα και κάρα, για να επιστρέψουν στα ερείπια των σπιτιών τους. Για πολλούς, όμως, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα, δεν υπάρχει πια σπίτι για να επιστρέψουν, καθώς ο πόλεμος έχει μετατρέψει τις γειτονιές τους σε σκόνη μετά από δύο χρόνια ανελέητων βομβαρδισμών.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Axios, Guardian