Ντόναλντ Τραμπ: Προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο στην διάσκεψη για την Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στη διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Στόχος της συνόδου είναι η αναζήτηση κοινής στρατηγικής για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και η διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κλήθηκαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Όπως ανέφερε το Axios, πρόσκληση στάλθηκε και στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τη συμπροεδρία του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόνισε, στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες.

Σύμφωνα με το Axios, έχουν αποσταλεί προσκλήσεις και σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο Τραμπ έχει προσκαλέσει παγκόσμιους ηγέτες να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ Ελ-Σέιχ, ενώ άλλος αξιωματούχος ανέφερε πως η ομάδα του Τραμπ συνεργάζεται στενά με την αιγυπτιακή πλευρά για τη σύνταξη της τελικής λίστας συμμετεχόντων. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και των χωρών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διευρύνει σημαντικά τον κατάλογο των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας τις εξής χώρες: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.

Από τη μεριά του, το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για να συζητηθεί η εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αφιχθεί στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ και θα συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει και η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη χρονική συγκυρία της συνόδου.

Η διάσκεψη του Σαρμ Ελ-Σέιχ αναμένεται να αποτελέσει κομβική στιγμή για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καθώς συγκεντρώνει στο ίδιο τραπέζι ηγέτες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου με κοινό στόχο τη λήξη της αιματοχυσίας στη Γάζα και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.