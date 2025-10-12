Σοκ στο Χιούστον: 16 πτώματα έχουν ανασυρθεί από υδάτινα κανάλια – Εντείνονται οι φόβοι για serial killer

Μια σειρά από ανακαλύψεις που προκαλούν σοκ έχουν ταράξει το Χιούστον του Τέξας, καθώς η αστυνομία έχει εντοπίσει 16 πτώματα μέσα σε βαλτώδεις περιοχές της πόλης από την αρχή του έτους. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία και φήμες για πιθανή δράση κατά συρροή δολοφόνου (serial killer), τις οποίες οι τοπικές αρχές επιχειρούν να διαψεύσουν, ζητώντας ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στην έρευνα.

Σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία του Χιούστον έχει ανασύρει τουλάχιστον 16 σώματα από τα λεγόμενα «bayous», τα εκτεταμένα κανάλια και υδάτινα ρεύματα γύρω από την πόλη, μέσα στο 2025.


Το κύμα θανάτων, που περιλαμβάνει άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 60 ετών, έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας στους κατοίκους και τους ερευνητές.


«Κάτι συμβαίνει», δήλωσε ο Τζόζεφ Τζιακαλόουν, συνταξιούχος αστυνομικός της Νέας Υόρκης και καθηγητής εγκληματολογίας στο Penn State-Lehigh Valley. «Σύμπτωση; Δύσκολο να το πιστέψουμε. Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος κάθε υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 48 ωρών πριν από την εξαφάνισή τους».

Οι διαδοχικοί εντοπισμοί σορών έχουν φέρει στη μνήμη την υπόθεση των πολλών πνιγμών στη λίμνη Lady Bird στο Ώστιν του Τέξας, που επίσης είχαν προκαλέσει εικασίες για εγκληματική δράση. Μόνο τον περασμένο μήνα, πέντε σώματα βρέθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Χιούστον, Νόε Ντίαζ.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις, και το επαναλαμβάνω, καμία απολύτως απόδειξη, ότι κάποιο από αυτά τα περιστατικά συνδέεται μεταξύ τους», δήλωσε ο Ντίαζ σε συνέντευξη Τύπου. Ο διοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών, Σαλάμ Ζία, πρόσθεσε ότι το νεότερο θύμα ήταν μόλις 20 ετών.


«Οι φήμες τροφοδοτούν τον φόβο και την ανησυχία στις κοινότητές μας», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επιβεβαιωμένες πληροφορίες και στις επίσημες έρευνες».

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η τοπική ιστοσελίδα Chron, τουλάχιστον δύο ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν μετά τις δηλώσεις των αρχών, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 16.


Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Γουίτμαϊρ, καταδίκασε τη «παραπληροφόρηση» και τις «άγριες εικασίες» που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολιτικούς υποψηφίους γύρω από τις υποθέσεις αυτές, σε συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι υπάρχει κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στο Χιούστον του Τέξας», είπε. «Ας το επαναλάβω: δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κυκλοφορεί κατά συρροή δολοφόνος στους δρόμους του Χιούστον».

Ο Γουίτμαϊρ χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων «ανησυχητικό» και κάλεσε τους πολίτες σε υπομονή όσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. «Μεγάλωσα στο Χιούστον», είπε στους δημοσιογράφους. «Δυστυχώς, οι πνιγμοί στα bayous μας δεν είναι νέο φαινόμενο».

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι γύρω από την πόλη εκτείνονται 2.500 μίλια υδάτινων διαδρομών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σημαντικός αριθμός αστέγων που ζουν σε υπαίθριες περιοχές κοντά σε αυτά τα νερά.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ορισμένοι από τους θανάτους ενδέχεται να σχετίζονται με κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, οι άστεγοι, όταν πεθαίνουν, συχνά καταλήγουν στα bayous». Πρόσθεσε επίσης πως η κατανάλωση αλκοόλ και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να αποτελούν παράγοντες που συνέβαλαν στις τραγωδίες.

Με πληροφορίες από: New York Post

