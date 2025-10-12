Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το βρέφος που εντοπίστηκε αναίσθητο στο σπίτι του – Ο πατέρας είχε καπνίσει ναρκωτική ουσία δίπλα του

Ευχάριστα είναι τα νέα για το ενός έτους παιδάκι, που εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του, στο σπίτι της οικογένειας, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το παιδάκι αποσωληνώθηκε και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Παίδων.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, οι γείτονες άκουσαν τις φωνές μίας γυναίκας για «βοήθεια» και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, που, όταν έφτασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια, εντόπισαν το κοριτσάκι αναίσθητο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτική ουσία δίπλα στο κοριτσάκι. Ο Αιγύπτιος συνελήφθη, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.