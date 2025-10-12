Δύο διαρρήκτες είχαν βάλει στο στόχαστρο σπίτια στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη ο ένας ύστερα από καταδίωξη

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Τουλάχιστον έξι σπίτια στα Βόρεια Προάστια της Αττικής είχαν «γδύσει» δύο διαρρήκτες, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, στο Νέο Ηράκλειο.

Οι δύο δράστες είχαν ξεκινήσει την δράση τους τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο και προέβαιναν σε διαρρήξεις σπιτιών σε Μαρούσι, Παλαιό και Νέο Ψυχικό και Λυκόβρυση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγιζαν οικίες όπου είτε ένας εξ’ αυτών έμπαινε σε αυτές και ο άλλος παρέμενε στο «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου» είτε από κοινού εισέρχονταν στα σπίτια, παραβιάζοντας παράθυρα και μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου -6- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από οικίες στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 32χρονος αλλοδαπός

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου -6- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από οικίες στα Βόρεια Προάστια ενώ από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη μετά από καταδίωξη, μεσημβρινές ώρες της 7-10-2025 στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 32χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ επάγγελμα, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Στη δικογραφία έχει ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνεται και έτερος δράστης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-10-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για απόπειρα διάρρηξης οικίας στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Άμεσα κινήθηκαν προς την οικία όπου εντόπισαν ύποπτο όχημα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών το όχημα επιτάχυνε για να διαφύγει, ενώ μετά από καταδίωξη, συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 32χρονος αλλοδαπός ενώ εντοπίστηκε το «επιχειρησιακό» όχημα διαφυγής και κατασχέθηκε.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ο 32χρονος μαζί με έτερο δράστη, τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο, προέβαινε σε διαρρήξεις οικιών στην περιοχή των Βορείων Προαστίων.

Ειδικότερα, οι -2- κατηγορούμενοι προσέγγιζαν οικίες όπου είτε ένας εξ’ αυτών εισέρχονταν στις οικίες και ο έτερος παρέμενε στο «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου» είτε από κοινού εισέρχονταν στις οικίες,  παραβιάζοντας παράθυρα και μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Επιπρόσθετα όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν το εν λόγω «επιχειρησιακό» όχημα το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, εξιχνίασαν επιπλέον -5- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Μαρούσι, Παλαιό και Νέο Ψυχικό και Λυκόβρυση.

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος συλληφθείς δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα μας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:59 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή ...
19:54 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Λεωφόρος Συγγρού: Η στιγμή της έκρηξης έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σ...
19:33 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: «Το άφησα 2 ώρες με τον πατέρα του» λέει η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε αναίσθητο – Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται το κοριτσάκι ενός έτους, πο...
18:38 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Οι πρώτες πληροφορίες

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων, σύμφωνα με τα όσα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης