Ανδρέας Φουστάνος για την σύντροφό του: «Έχουμε διαφορά ηλικίας – Είναι πλαστικός χειρουργός και συνεργαζόμαστε»

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Ανδρέας Φουστάνος παραχώρησε μία από τις πιο εξομολογητικές του συνεντεύξεις. Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός αναφέρθηκε τόσο σε παλιές του σχέσεις με γνωστές Ελληνίδες, όσο και στη σημερινή προσωπική του ζωή.

Μιλώντας για την περίοδο του γάμου του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά και για την έκθεση στη δημοσιότητα, ανέφερε: «Όταν αποφασίζεις να εκθέσεις δημόσια τη ζωή σου, δεν μπορείς να παραπονιέσαι για την κριτική του κόσμου. Στο γάμο μας μας τη Νατάσα δεν είχαμε διαφωνίες, σε σημείο να φτάσουμε να σκοτωθούμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ της Νατάσας και του Σάκη Ρουβά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

«Η Ελένη Μενεγάκη θα επιστρέψει στην τηλεόραση δεν νομίζω ότι έχει πάρει σύνταξη»

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Φουστάνος δεν δίστασε να κάνει τη δική του πρόβλεψη για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Μενεγάκη, με την οποία είχε πάντα ιδιαίτερη χημεία και επικοινωνία: «Είμαι σίγουρος ότι η Ελένη Μενεγάκη θα επιστρέψει στην τηλεόραση, δεν νομίζω ότι έχει πάρει σύνταξη. Είναι βαρετό να κάνεις το ίδιο πράγμα 30 χρόνια. Η Ελένη “γράφει” στην τηλεόραση».

«Έχουμε διαφορά ηλικίας – Μου αρέσει που οι νέοι άνθρωποι έχουν ελεύθερο μυαλό»

Και ενώ μίλησε με ειλικρίνεια για το παρελθόν, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο παρόν του, που φαίνεται πως είναι γεμάτο έρωτα: «Είμαι ερωτευμένος! Έχουμε διαφορά ηλικίας, μου αρέσει που οι νέοι άνθρωποι έχουν ελεύθερο μυαλό. Η σύντροφός μου είναι πλαστικός χειρουργός και συνεργαζόμαστε».