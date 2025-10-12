Γάζα: Πιέζει η Χαμάς για την απελευθέρωση ηγετικών φυσιογνωμιών του παλαιστινιακού κινήματος – Νέες δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της “τελείωσαν τις προετοιμασίες” για την απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

“Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

“Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν”, πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

«Με αμερικανική πίεση θα έρθει η σταθερότητα»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο CBS News ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας. Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε, αντιστοίχως στο ABC News.

«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ. Μετά το Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Σίσι μιας «Ειρηνευτικής Συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ούτε της Χαμάς δεν θα είναι παρών στην υπογραφή του «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».