Ζελένσκι: Ζήτησε αντιαεροπορικά όπλα από Τραμπ και Μακρόν – Οι δύο τηλεφωνικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, Κυριακή, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της χώρας, τομέα τον οποίο σφυροκοπά η Ρωσία.

“Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα”, ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

Συζήτηση και με τον Μακρόν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, και από τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίον είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία, κατά την οποία επισήμανε πως η Ρωσία επωφελείται από τα «εσωτερικά» προβλήματα κάθε χώρας για να πλήξει την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…). Τον ενημέρωσα για τις ανάγκες μας πρώτης προτεραιότητας, καταρχάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε πως «η Ρωσία επωφελείται από την τωρινή κατάσταση, το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή και τα εσωτερικά προβλήματα κάθε χώρας προσελκύουν μια μέγιστη προσοχή».

Καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα, «που γίνονται ολοένα και πιο ποταπά», ο ίδιος πρόσθεσε πως συζήτησε «σχετικά με τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό» με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ενώπιον μιας εσωτερικής πολιτικής κρίσης.