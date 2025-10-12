Ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καστοριάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ φορείο

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στην Εγνατία Οδό, λίγα χιλιόμετρα πριν από το τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν με κατεύθυνση προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του ενός οχήματος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στην περιοχή του ατυχήματος για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ξεκινήσουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση την δυο οχημάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 φράσεις-παγίδες που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας ελέγξουν

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από αδιαθεσία

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αρχίζει την Τετάρτη η διάθεσή του – Πώς και πότε θα πάρετε το επίδομα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Το iPhone σας μπορεί να καταγράφει κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε – Αλλάξτε το άμεσα
περισσότερα
18:38 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Οι πρώτες πληροφορίες

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων, σύμφωνα με τα όσα...
18:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο μέρα μεσημέρι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολ...
17:24 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σάμος: Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στην περιοχή Ασπροχόρτι – Έρευνες στη θάλασσα για τυχόν αγνοούμενο

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου για τον εντοπισμό πιθανού αγνοούμενου...
17:07 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Καβάλα: Νεκρός 51χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Ένας άνδρας 51 ετών έχασε την ζωή του την Κυριακή (12/10) κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στην Καβά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης