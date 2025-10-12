Ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καστοριάς

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στην Εγνατία Οδό, λίγα χιλιόμετρα πριν από το τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν με κατεύθυνση προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του ενός οχήματος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στην περιοχή του ατυχήματος για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ξεκινήσουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση την δυο οχημάτων.