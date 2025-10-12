Ελένη Φιλίνη: «Το καράτε είναι μια φιλοσοφία – Ένας που ξέρει πολεμικές τέχνες δεν δέρνει»

Ελένη Φιλίνη

Η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Φιλίνη μίλησε για την αγάπη της στις πολεμικές τέχνες, αποκαλύπτοντας ότι έχει μαύρη ζώνη στο καράτε. Τόνισε πως «το καράτε είναι μια φιλοσοφία» και ότι «ένας που ξέρει πολεμικές τέχνες δεν δέρνει» καθώς την βοήθησε στον αυτοέλεγχο.

«Πιτσιρίκα ήμουν ερωτευμένη με τον Bruce Lee – Όταν πέθανε είχα πέσει στα πατώματα»

«Ναι, έχω μαύρη ζώνη στο καράτε. Πιτσιρίκα ήμουν ερωτευμένη με τον Bruce Lee. Όταν πέθανε τότε, είχα πέσει στα πατώματα. Το καράτε είναι μια φιλοσοφία. Χορό έκανα από μικρή. Έτυχε στην πρώτη δουλειά στο θέατρο να είναι ο Μάνος Λεζές, ο οποίος έκανε καράτε. Έτσι ξεκίνησα» δήλωσε η Ελένη Φιλίνη.

«Θα μπορούσα να έχω πάρει τη μαύρη ζώνη στα 6 με 7 χρόνια. Δεν με ένοιαζαν οι εξετάσεις. Το καράτε είναι μια φιλοσοφία. Ένας που ξέρει πολεμικές τέχνες δεν δέρνει. Με βοήθησε στον αυτοέλεγχο και με κράτησε» συμπλήρωσε η ηθοποιός».

