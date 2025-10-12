Σπανάκης: Η απελευθέρωση της Αθήνας επισφράγισε τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία

Enikos Newsroom

πολιτική

Σπανάκης: Η απελευθέρωση της Αθήνας επισφράγισε τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία

Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από την γερμανική κατοχή.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, τόνισε ότι «81 χρόνια μετά τιμούμε όσους αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ ελεύθεροι με τα παιδιά μας. Τιμούμε χιλιάδες αγωνιστές. Η απελευθέρωση της Αθήνας επισφράγισε τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. Η ιδέα της ελευθερίας απλώθηκε σε κάθε σπίτι της Αθήνας, οι δρόμοι πλημμύρισαν από κόσμο και ενθουσιασμό. Ειρήνη, ελευθερία, αισιοδοξία και η γαλανόλευκη σημαία μας υψώθηκε ξανά, υπερήφανη εκεί που της αξίζει».

«81 χρόνια μετά, η συγκίνηση παραμένει ζωντανή και το μήνυμα διαχρονικό, η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Και χρέος όλων μας είναι να την διαφυλάξουμε μένοντας πιστοί στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά που κράτησαν το έθνος μας όρθιο», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι «σήμερα, σε μια εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων η χώρα μας, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη, στην ανατολική Μεσόγειο, σε ολόκληρο τον κόσμο» και τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο.

«Αγωνιζόμαστε συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης για μια Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μια Ελλάδα με οικονομική προοπτική, για την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας», συμπλήρωσε.

