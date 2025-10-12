Πέτρος Κωστόπουλος: Η κόρη μου παραλίγο να χάσει τον γάμο – Τρέχαμε σαν τρελοί να φορέσει φόρεμα να βγει και να φύγει

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγοντας να ζήσουν αυτή τη σημαντική στιγμή τους σε στενό κύκλο. Το ζευγάρι πέρασε όμορφες στιγμές με φίλους και συγγενείς, ωστόσο, την ώρα της τελετής προτίμησε να βρεθεί μόνο του στο Δημαρχείο.

Λεπτομέρειες για τον γάμο αποκάλυψε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» «Αυτός ο γάμος ήταν μια αρχή! Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει γιατί θα γινότανε ένα πάρτι, δεν κατάλαβα, το κατάλαβα όταν πήγα. Ήθελαν να πάνε οι δυο τους στο δημαρχείο. Χάρηκα γιατί αυτό γουστάρανε. Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο».

Με το γνωστό του χιούμορ, πρόσθεσε: «Το προηγούμενο βράδυ τα ήπιαμε με τον γαμπρό. Του είπα: “Καταλαβαίνεις αγόρι μου πού πας; Είναι άλλες πριν τον γάμο και άλλες μετά τον γάμο”. Προσπάθησα να είμαι τίμιος απέναντί του».

Και αποκάλυψε με χαμόγελο: «Την άλλη μέρα η κόρη μου παραλίγο να χάσει τον γάμο. Έπρεπε λίγο πριν να με πάει στο αεροδρόμιο και είχε κίνηση. Τρέχαμε σαν τρελοί να φορέσει φόρεμα να βγει και να φύγει. Είχε μια αγωνία μη τυχόν και δεν προλάβει». Με το που έφτασα μου έστειλε την φωτογραφία «Της είπα είσαι κούκλα. Φορούσε βέλο και ήταν χαρούμενη».

