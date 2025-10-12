Μητσοτάκης: Συνάντηση με Τασούλα την Δευτέρα πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας (13/10) πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 φράσεις-παγίδες που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας ελέγξουν

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από αδιαθεσία

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αρχίζει την Τετάρτη η διάθεσή του – Πώς και πότε θα πάρετε το επίδομα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Το iPhone σας μπορεί να καταγράφει κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε – Αλλάξτε το άμεσα
περισσότερα
17:56 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σπανάκης: Η απελευθέρωση της Αθήνας επισφράγισε τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία

Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, τόνισε ο υφυπουργό...
16:51 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού η αναφορά για Ρούτσι – Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

«Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «το σημερινό κυριακάτικο μήνυμ...
15:56 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά όχι για τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με δήλωσή του επέκρινε τη κυ...
15:08 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός υπερθεματίζουν για το «σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα»

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν την γενοκτονία του π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης