Μητσοτάκης: Συνάντηση με Τασούλα την Δευτέρα πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας (13/10) πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».