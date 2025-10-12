Ουκρανία: Καλεί την Δύση να απαντήσει στην εναέρια τρομοκρατία της Ρωσίας – Τι σημαίνει για τη Μόσχα η προμήθεια του Κιέβου με Τόμαχοκ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία, κατηγόρησε την Μόσχα για «εναέρια τρομοκρατία» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει, έπειτα από μία εβδομάδα περισσότερων από 4.000 ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε μια «δραματική στιγμή κλιμάκωσης» και ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με βαλλιστικούς πυραύλους Τόμαχοκ, μεγάλου βεληνεκούς, το Κίεβο.

«Η Μόσχα επιτρέπει στον εαυτό της να κλιμακώνει τα πλήγματά της, εκμεταλλευόμενη ξεκάθαρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί καμία χαλάρωση της πίεσης. Κυρώσεις, δασμοί και κοινές δράσεις εναντίον των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, αυτών που χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Τα ρωσικά όπλα

Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσe να ανοίξει τον δρόμο για τη διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη, επισήμανε. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η Ουκρανία, εδώ και καιρό, ζητεί την επιβολή κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας και της Ινδίας, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η Ρωσία έχει εντείνει την «εναέρια τρομοκρατία εναντίον των πόλεών μας και των κοινοτήτων μας, αυξάνοντας τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών μας». Μονάχα την τελευταία εβδομάδα, είπε πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 3.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 92 πυραύλους και περίπου 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας.

«Χθες, στην Κοστιαντινίβκα, ένα παιδί σκοτώθηκε σε μια εκκλησία από μια βόμβα ολίσθησης», έγραψε ο Ζελένσκι. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο εξ αυτών στην Κοστιαντινίβκα και δύο στην περιοχή της Χερσώνας.

Την Κυριακή, η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο για περισσότερες από 100 νέες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που σχεδόν όλες απωθήθηκαν.

Η ανησυχία του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα, Κυριακή, πως η Ρωσία ανησυχεί βαθιά σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, προειδοποιώντας πως ο πόλεμος έχει φθάσει σε μια δραματική στιγμή με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως προτού συμφωνήσει για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk, θα ήθελε να μάθει τι ακριβώς η Ουκρανία σχεδιάζει να κάνει με αυτούς, διότι δεν θέλει να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε, εντούτοις, πως έχει «κάπως αποφασίσει» για το θέμα.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν ένα βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας. Ορισμένες μάλιστα παλιές εκδοχές των Τόμαχοκ μπορούν να φέρουν μια πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας Πάβελ Ζαρούμπιν, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφθεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».