Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά όχι για τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, μισθωτούς και συνταξιούχους

Enikos Newsroom

πολιτική

Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με δήλωσή του επέκρινε τη κυβέρνηση πως βρίσκει χρήματα για να ενισχύσει εργολάβους, ενώ αδιαφορεί για τη στήριξη των αγροτών και των μισθωτών.

«Μετά από διαδοχικές αστοχίες της κυβέρνησης στην κατασκευή τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και τις αχρείαστες επικοινωνιακές φιέστες εγκαινίων του πρωθυπουργού, το ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 δισ. στον ανάδοχο του έργου, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, κάνοντας παράλληλα λόγο για ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά δεν βρίσκει για τους αγρότες και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά δεν θέλει να δώσει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα λόγω της ακρίβειας», σημείωσε και τόνισε: «Έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα. Ο λαός έχει πια άλλη επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά από αδιαθεσία

Σε ποια είδη καρκίνου μειώνεται εντυπωσιακά η θνητότητα

Αθήνα: Η αγορά διαμερισμάτων αλλάζει επίπεδο – Η πόλη ανανεώνεται, οι τιμές ανεβαίνουν

Μητσοτάκης για αγροτικές αποζημιώσεις: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων – Πό...

Το iPhone σας μπορεί να καταγράφει κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε – Αλλάξτε το άμεσα

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα στον κόσμο με δύο μαύρες τρύπες σε τροχιά η μία γύρω από την άλλη
περισσότερα
16:51 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού η αναφορά για Ρούτσι – Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

«Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «το σημερινό κυριακάτικο μήνυμ...
15:08 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός υπερθεματίζουν για το «σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα»

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν την γενοκτονία του π...
14:42 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας για την 81η επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας: Οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη σήμερα στην έπαρση της σημαίας στον...
14:09 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Χρίστος Δήμας: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας- Τα βασικά σημεία

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Σύσταση νομι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης