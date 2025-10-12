Κασσελάκης: Πολιτική επιλογή να πεινάνε οι συνταξιούχοι – Αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ στο 15%, δεν θα μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤnews. Ο πρόεδρος του «Kινήματος Δημοκρατίας» έκανε λόγο για «πολιτική επιλογή να πεινάνε οι συνταξιούχοι», πρότεινε αναδιανομή στον ΕΝΦΙΑ και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «κλεπτοκρατία» και «χειραγώγηση του λαού».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «το λεγόμενο “σοκ εντιμότητας” πρέπει να ξεκινήσει με μια συγγνώμη στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ» και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «παρασκηνιακά κορόιδεψε τη βάση με το παρασκήνιο του μπουζουξίδικου».

«Είναι πολιτική επιλογή να πεινάνε οι συνταξιούχοι αυτής της χώρας. Δεν είναι πεπρωμένο και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εστίασε στην ακρίβεια λέγοντας ότι «ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια της φτώχιας». Ο πρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας υποστήριξε πως «η Νέα Δημοκρατία έχει εξαντλήσει τον κόσμο» και κάλεσε τους συνταξιούχους «να μην την ξαναψηφίσουν, αν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους».

Ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε εκ νέου το σχέδιό του για αναδιανομή του ΕΝΦΙΑ, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω από 1 εκατ. ευρώ περιουσία ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να τριπλασιαστεί», ενώ «για περιουσίες κάτω των 150.000 ευρώ πρέπει να καταργηθεί και από 150.000 έως 250.000 να μειωθεί στο μισό». Όπως είπε, «το μαύρο χρήμα στη χώρα έχει ασπρίσει μέσω της ακίνητης περιουσίας» και «μόνο έτσι μπορεί να δοθεί πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, σημείωσε ότι «το αφήγημα της “εισαγόμενης ακρίβειας” έχει καταρριφθεί» και πως «παρά τη μείωση του κόστους πετρελαίου και την ενίσχυση του ευρώ, η ακρίβεια παραμένει τεράστια». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εξυπηρετεί μόνο το 20% της κοινωνίας που έχει πρόσβαση σε κεφάλαια, αφήνοντας το 80% εκτός ανάπτυξης».

Για τη χρηματοπιστωτική πολιτική, πρότεινε τέλος 7% στις τράπεζες που δεν δανείζουν την πραγματική οικονομία, καθώς και τέλος κατοχής για τα ξένα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια, υπολογίζοντας ότι «από αυτά τα μέτρα μπορούν να εξοικονομηθούν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο», ποσό που –όπως είπε– «είναι αρκετό για να επανέλθουν το 13ο και 14ο δώρο στους συνταξιούχους».

Ο κ. Κασσελάκης επιτέθηκε και για τη φορολογική πολιτική, λέγοντας ότι «αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στο 15% με ταυτόχρονη αυστηροποίηση κατά της φοροδιαφυγής, δεν θα μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος». Κατήγγειλε πως «ο κ. Μητσοτάκης κρατά υψηλό τον ΦΠΑ για να μοιράζει επιδόματα προεκλογικά» και έκανε λόγο για «χειραγώγηση του ελληνικού λαού».

Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «Μαξίμου Α.Ε.» και «κλεπτοκρατία», ενώ κατήγγειλε «καθεστωτικές πρακτικές» στο εσωτερικό της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως «βουλευτές δεν μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, καθώς δέχονται τηλεφωνήματα όταν διαφοροποιούνται από τη γραμμή».

Μιλώντας για τη δική του πολιτική φιλοσοφία, τόνισε πως «πολιτική σημαίνει να αφουγκράζεσαι τους πολίτες» και πως «αν δεν το κάνεις, δεν κάνεις πολιτική – κάνεις προπαγάνδα». Δήλωσε ότι «θα συνεχίσει να περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα» γιατί «η πραγματική δημοσκόπηση είναι να μιλάς με τον κόσμο».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Δεν έχω πικρία», πρόσθεσε, «είμαι μεγάλο παιδί, έχω ανταγωνιστεί στο εξωτερικό τα πιο σκληρά παιδιά στη ναυτιλία και στα χρηματοοικονομικά».

Για τα μελλοντικά πολιτικά σενάρια του κινήματος που δημιούργησε και τις πιθανές συνεργασίες, είπε πως «η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή» και πως «η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα εκτός Βουλής». Τόνισε ότι «με σωστούς ανθρώπους μπορεί να υπάρξει συμφωνία, όχι όμως μέσος όρος πολιτικής», ενώ επανέλαβε την ανάγκη κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας ότι «αν δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη, δεν θα κυβερνούν υπεύθυνα». Κλείνοντας, ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τους πολίτες «να αγνοήσουν τις δημοσκοπήσεις και να μιλήσουν στους γείτονες και τις οικογένειές τους».