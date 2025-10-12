Κέιτι Πέρι – Tζάστιν Τριντό: Τρυφερά στιγμιότυπα στην Καλιφόρνια – Αγκαλιές και φιλιά επιβεβαιώνουν τη σχέση τους

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι και ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, Tζάστιν Τριντό, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις φήμες περί σχέσης, καθώς απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της τραγουδίστριας, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.

Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.

Katy Perry and shirtless Justin Trudeau get hot and heavy on singer’s yacht https://t.co/uKJd6tMraj pic.twitter.com/2TKchm4rad — Page Six (@PageSix) October 11, 2025



Η Πέρι, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Τριντό, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025



Σημειώνεται πως και οι δύο είναι πρόσφατα χωρισμένοι.