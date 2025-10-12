Βίντεο: Εμβληματικό τουριστικό πλοίο βυθίστηκε μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Διασώθηκαν το πλήρωμα και οι επιβάτες

Έπειτα από τρεις δεκαετίες προσφέροντας μοναδικές τουριστικές εμπειρίες, το θρυλικό πλοίο «Marigalante», πιστό αντίγραφο του σκάφους του Χριστόφορου Κολόμβου, βυθίστηκε χθες στα νερά κοντά στο Puerto Vallarta του Μεξικό.

Το εμβληματικό Marigalante, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο, βυθίστηκε την Παρασκευή λόγω βλάβης σε ένα από τα συστήματα του πλοίου, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική του Puerto Vallarta, το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη στις αντλίες του πλοίου. Οι αρχές δήλωσαν: «Λόγω των ισχυρών κυμάτων, ήταν αδύνατη η διάσωση του σκάφους, το οποίο δυστυχώς κατέληξε να βυθιστεί».

Το πλήρωμα και οι επιβάτες του πλοίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν από τη βύθισή του.



Το Marigalante αποτελεί ένα εντυπωσιακό αντίγραφο του «Santa María», ενός εκ των τριών πλοίων που χρησιμοποίησε ο Χριστόφορος Κολόμβος όταν διέσχισε τον Ατλαντικό το 1492. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1987 για να τιμήσει τα 500 χρόνια από την «Ανακάλυψη της Αμερικής» και χρησιμοποιούνταν για να προσφέρει στους τουρίστες μια γεύση της ζωής στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, οι επισκέπτες απολάμβαναν θεαματικές παραστάσεις όπου πειρατές μονομαχούσαν με σπαθιά και ακροβατικά, εν μέσω πυροτεχνημάτων.

En el mar en Puerto Vallarta Jalisco a las 16:25 horas naufragó el barco galeón español llamado El Marigalante, conocido como El Barco Pirata que fue un emblema turísticos, reportan que sufrió daños en la bomba de achique, lo que afectó su flote y la embarcación dio fondo. pic.twitter.com/BMHmsFicE7 — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) October 11, 2025



Η εταιρεία που διέθετε το πλοίο ανέφερε: «Το περιστατικό συνέβη καθώς το πλήρωμα προσπαθούσε να επιστρέψει στο λιμάνι για να εκτελέσει τεχνικές επισκευές. Η βλάβη στο σύστημα επιδεινώθηκε, και το πλοίο άρχισε αργά να βυθίζεται στα νερά που υπήρξαν σπίτι του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Χάρη στις άμεσες και υπεύθυνες ενέργειες του πληρώματος, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς κανένα ρίσκο. Σήμερα, το Marigalante αναπαύεται στα νερά που ήταν πάντα το σπίτι του, και θα παραμείνει για πάντα ζωντανό στη μνήμη και στις καρδιές όλων όσων το είδαν να πλέει».

Το αδελφό πλοίο του Marigalante θα «συνεχίσει την κληρονομιά της ιστορίας». Το νέο σκάφος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στον Κόλπο Banderas μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η υφυπουργός Τουρισμού της πολιτείας Jalisco εξέφρασε βαθύ λύπη για το περιστατικό, αλλά και ενθουσιασμό για το μέλλον, δηλώνοντας: «Ελπίζουμε να ακούσουμε σύντομα την ανακοίνωση για την επικείμενη άφιξη του αδελφού πλοίου του Marigalante στα νερά του κόλπου, για να συνεχίσει την κληρονομιά της ιστορίας, του ενθουσιασμού και της υπερηφάνειας του Puerto Vallarta».