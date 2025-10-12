Βίντεο: Εμβληματικό τουριστικό πλοίο βυθίστηκε μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Διασώθηκαν το πλήρωμα και οι επιβάτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Εμβληματικό τουριστικό πλοίο βυθίστηκε μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Διασώθηκαν το πλήρωμα και οι επιβάτες
Πηγή: Χ

Έπειτα από τρεις δεκαετίες προσφέροντας μοναδικές τουριστικές εμπειρίες, το θρυλικό πλοίο «Marigalante», πιστό αντίγραφο του σκάφους του Χριστόφορου Κολόμβου, βυθίστηκε χθες στα νερά κοντά στο Puerto Vallarta του Μεξικό.

Το εμβληματικό Marigalante, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο, βυθίστηκε την Παρασκευή λόγω βλάβης σε ένα από τα συστήματα του πλοίου, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική του Puerto Vallarta, το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη στις αντλίες του πλοίου. Οι αρχές δήλωσαν: «Λόγω των ισχυρών κυμάτων, ήταν αδύνατη η διάσωση του σκάφους, το οποίο δυστυχώς κατέληξε να βυθιστεί».

Το πλήρωμα και οι επιβάτες του πλοίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν από τη βύθισή του.


Το Marigalante αποτελεί ένα εντυπωσιακό αντίγραφο του «Santa María», ενός εκ των τριών πλοίων που χρησιμοποίησε ο Χριστόφορος Κολόμβος όταν διέσχισε τον Ατλαντικό το 1492. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1987 για να τιμήσει τα 500 χρόνια από την «Ανακάλυψη της Αμερικής» και χρησιμοποιούνταν για να προσφέρει στους τουρίστες μια γεύση της ζωής στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, οι επισκέπτες απολάμβαναν θεαματικές παραστάσεις όπου πειρατές μονομαχούσαν με σπαθιά και ακροβατικά, εν μέσω πυροτεχνημάτων.


Η εταιρεία που διέθετε το πλοίο ανέφερε: «Το περιστατικό συνέβη καθώς το πλήρωμα προσπαθούσε να επιστρέψει στο λιμάνι για να εκτελέσει τεχνικές επισκευές. Η βλάβη στο σύστημα επιδεινώθηκε, και το πλοίο άρχισε αργά να βυθίζεται στα νερά που υπήρξαν σπίτι του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Χάρη στις άμεσες και υπεύθυνες ενέργειες του πληρώματος, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς κανένα ρίσκο. Σήμερα, το Marigalante αναπαύεται στα νερά που ήταν πάντα το σπίτι του, και θα παραμείνει για πάντα ζωντανό στη μνήμη και στις καρδιές όλων όσων το είδαν να πλέει».

Το αδελφό πλοίο του Marigalante θα «συνεχίσει την κληρονομιά της ιστορίας». Το νέο σκάφος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στον Κόλπο Banderas μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η υφυπουργός Τουρισμού της πολιτείας Jalisco εξέφρασε βαθύ λύπη για το περιστατικό, αλλά και ενθουσιασμό για το μέλλον, δηλώνοντας: «Ελπίζουμε να ακούσουμε σύντομα την ανακοίνωση για την επικείμενη άφιξη του αδελφού πλοίου του Marigalante στα νερά του κόλπου, για να συνεχίσει την κληρονομιά της ιστορίας, του ενθουσιασμού και της υπερηφάνειας του Puerto Vallarta».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία – PNH: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή τη σπάνια και δύσκολα διαγνώσιμη αλλά α...

Ρευματικές Παθήσεις: Κύρια αιτία χρόνιου πόνου και αναπηρίας στην Ευρώπη

Διαβατήρια: Τέλος οι σφραγίδες για ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. – Τι αλλάζει και από πότε

Επίδομα παιδιού 2025: Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή της επόμενης δόσης

Google αναβαθμίζει διακριτικά το Chrome για 3 δισεκατομμύρια χρήστες Android και υπολογιστών

Άνδρας στοχεύει στο Ρεκόρ Γκίνες με το εντυπωσιακό του Χάλογουιν στήσιμο
περισσότερα
10:56 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ερυθρά Θάλασσα: Ο καπετάνιος και ο πλοιοκτήτης του πλοίου Magic Seas περιγράφουν την επίθεση των Χούθι – «Νιώσαμε έναν μεγάλο θόρυβο και τρέμουλο»

Τρεις μήνες μετά την επίθεση των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στο ελληνικών συμφερόντων...
09:54 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στο Χιούστον: 16 πτώματα έχουν ανασυρθεί από υδάτινα κανάλια – Εντείνονται οι φόβοι για serial killer

Μια σειρά από ανακαλύψεις που προκαλούν σοκ έχουν ταράξει το Χιούστον του Τέξας, καθώς η αστυν...
08:52 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Διάσκεψη-ορόσημο στην Αίγυπτο με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 ηγετών – Το πρώτο κρίσιμο βήμα για να κερδίσει ο Τραμπ το «στοίχημα» της ειρήνης

Η Αίγυπτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια κρίσιμη ειρηνευτική διάσκεψη στο Σαρμ ελ-Σέιχ, με στ...
08:25 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ντάιαν Κίτον: Η γυναίκα που φόρεσε γραβάτα στο Χόλιγουντ και κέρδισε το Όσκαρ της «αιωνιότητας» – Αγάπησε αρκετούς, αλλά παρέμεινε ανεξάρτητη μέχρι τέλους

Η Ντάιαν Κίτον, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου και εμβλη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης