Μίκαελ Τενέζος: Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός του οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία – Ο «εγκέφαλος» πίσω από τις πιο βίαιες συμμορίες

Η αστυνομία του Μεξικό συνέλαβε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ηγέτες του οργανωμένου εγκλήματος της Σουηδίας, με την πληροφορία να μεταδίδεται και να επαληθεύεται από τις σουηδικές Αρχές.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας, Mikael Ahlström Tenezos (Μίκαελ Τενέζος), γνωστός και ως «The Greek/Greken» (Ο Έλληνας), συνελήφθη στο Μεξικό σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές. Ο 27χρονος Τενέζος κατηγορείται για σειρά σοβαρών εγκλημάτων στη Σουηδία.

«Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στο σουηδικό εγκληματικό περιβάλλον», δήλωσε δημοσιογράφος της σουηδικής εφημερίδας SVT.

Ο Τενέζος έχει ταυτοποιηθεί ως ηγέτης του «Δικτύου Dalen», που για χρόνια θεωρούνταν ότι ελέγχει την αγορά ναρκωτικών στη νότια Νόρλαντ.

Ο εισαγγελέας Ντάνιελ Γιόνσον δήλωσε στην ιστοσελίδα Aftonbladet: «Ο Τενέζος κρατείται ερήμην για αρκετά σοβαρά εγκλήματα και πιστεύεται ότι έδινε εντολές σε νεαρά άτομα να διαπράττουν σοβαρά βίαια εγκλήματα σε όλη τη Σουηδία».

Θεωρείται επίσης ότι βρισκόταν στο Μεξικό για κάποιο διάστημα, όπου φέρεται να έλεγχε εξ αποστάσεως τις εγκληματικές δραστηριότητες στη Σουηδία, αλλά η απουσία έκδοσης ανάμεσα στις δύο χώρες εμπόδιζε την επιστροφή του.

Όπως έχει αναφέρει το Aftonbladet, ο Τενέζος είχε εμφανιστεί σε προκαταρκτικές σουηδικές έρευνες, μεταξύ άλλων φωτογραφιζόμενος σε πολυτελές γιοτ ενώ βρισκόταν σε φυγή από την αστυνομία. Είχε εκδοθεί εντολή κράτησης ερήμην του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Σούντσβαλ για κατηγορίες για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρημάτων.

Μαζί με έναν άλλον άνδρα, είχε κατηγορηθεί από το Δικαστήριο Σόντερτελγε για σειρά βίαιων εγκλημάτων το καλοκαίρι του 2024, μεταξύ άλλων για τον πυροβολισμό ενός 17χρονου στον λαιμό στο κέντρο του Χόβσιε.

Η εφημερίδα SVT τόνισε ότι «οι σουηδικές Αρχές γνώριζαν εδώ και καιρό ότι βρισκόταν στο Μεξικό, αλλά λόγω της έλλειψης έκδοσής του δεν μπορούσαν να παρέμβουν».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της μεξικανικής κυβέρνησης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της σουηδικής αστυνομίας και τονίζεται ότι είναι καταζητούμενος από Europol και Interpol «για τη σύνδεσή του με εγκλήματα όπως διακίνηση όπλων, ναρκωτικά και ξέπλυμα χρημάτων».

Η σύλληψη φέρεται να έγινε σε κοινή επιχείρηση στον αυτοκινητόδρομο Κανκούν – Μερίντα, όπου ο Τενέζος «ταξίδευε με έναν από τους σημαντικότερους» ανθρώπους που διαχειρίζεται τα οικονομικά του και φέρεται να εμπλέκεται σε δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων, ο οποίος συνελήφθη. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικά. Ο Τενέζος θα εκδοθεί πλέον στις σουηδικές αρχές, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν τον Τενέζος στην πολιτεία Κιντάνα Ρου, στην ανατολική χερσόνησο Γιουκατάν, ενώ η διεθνής συνεργασία, με τη συμμετοχή της σουηδικής αστυνομίας, ήταν καθοριστική για την επιχείρηση. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «μετά την πληροφορία ότι ο Τενέζος βρισκόταν στην Κιντάνα Ρου, ξεκίνησαν παρακολούθηση συγκεκριμένων τοποθεσιών στη χερσόνησο, με κινητή και σταθερή επιτήρηση».

Η παρακολούθηση οδήγησε στον εντοπισμό του στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν.

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες και εργαζόμαστε εντατικά πάνω στην υπόθεση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της σουηδικής αστυνομίας.

Το Δίκτυο Dalen, μαζί με τα εγκληματικά δίκτυα Foxtrot και Rumba, έχει ευθύνη για μεγάλο μέρος των βίαιων ενεργειών στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ο διεθνώς καταζητούμενος Ισμαήλ «Jordgubben» Άμπντο, ηγέτης του δικτύου Rumba, συνελήφθη στην Τουρκία.