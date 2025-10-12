Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος – Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ύστερα από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς», στη μονάδα επαυξημένης φροντίδας και υπεβλήθη σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το orthodoxianewsagency.gr, ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθη στο νοσοκομείο, λόγω έντονης αδιαθεσίας. Ενώ λειτούργησε κανονικά το πρωί, την ώρα του κηρύγματος ένιωσε αδιαθεσία και λίγο μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Μακαριώτατος δεν παραβρέθηκε το μεσημέρι στο γεύμα που παρετέθη λόγω των χειροτονιών, και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».