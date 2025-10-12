ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων – Η επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος

Enikos Newsroom

οικονομία

Αθήνα σπίτια ακίνητα
Φωτογραφία: Unsplash

Τον ορισμό συνάντησης ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις προτάσεις της οργάνωσης για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τις επικείμενες λήξεις νομίμων προθεσμιών για θέματα ταυτότητας κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, παράτασης οικοδομικών αδειών κλπ., ειδικά για την επίσπευση των μεταβιβάσεων ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν απολύτως την τήρηση της νομιμότητας.

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι τα φλέγοντα ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι:

*Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

*Παράταση της ισχύος όλων των οικοδομικών αδειών έως την 31.12.2026.

*Καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

*Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

*Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

*Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος που λήγει την 31.1.2026.

*Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων. Για να αντιμετωπιστεί η πολύμηνη αργοπορία και εν γένει καταστροφική δυσλειτουργία της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, η οποία επιδεινώνει το στεγαστικό πρόβλημα, προτείνουμε να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

-Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή στο συμβόλαιο ότι θα ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του.

-Κατάθεση από τον αγοραστή στο συμβολαιογράφο, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 10% της αξίας του ακινήτου που θα του επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-Αν δεν είναι συνεπής με τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και θα είναι άκυρη η περαιτέρω μεταβίβαση και οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί του ακινήτου, επί όσον χρόνο δεν θα έχει εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:57 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Έρευνα: Ποιες μεθόδους πληρωμής προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές για τις online αγορές

Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ταχύτητα παραμένουν τα καθοριστικά κριτήρια για τους Έλληνες κ...
09:36 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Στεγαστικό: 8+1 νέα μέτρα στήριξης ύψους 450 εκατ. ευρώ για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές – Ποια ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026

Περισσότερες φοροελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και άμεσες παρο...
09:26 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Τις επόμενες ημέρες η δημοσιοποίηση των μειωμένων τιμών σε περίπου 1.000 κωδικούς – Πού αυξήθηκαν οι τιμές τον Σεπτέμβριο

Τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τ...
08:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε αρχίζει η πληρωμή τους – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Με τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών θα καταβληθούν οι συντάξεις του ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης