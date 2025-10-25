Viral βίντεο: Ο πιγκουίνος τρελάθηκε – «Ξεφάντωσε» σε πάρτι με σαπουνόφουσκες

Ο ζωολογικός κήπος του Σεντ Λούις στο Μισούρι δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τους πιγκουίνους του να απολαμβάνουν μία από τις αγαπημένες τους δραστηριότητες: το παιχνίδι με σαπουνόφουσκες! Ένας από αυτούς όμως έκλεψε την παράσταση.
Αν και οι περισσότεροι πιγκουίνοι περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν τις σαπουνόφουσκες να αιωρούνται γύρω τους, ο συγκεκριμένος – ονόματι Bumi – πηδούσε ενθουσιασμένος και προσπαθούσε να τις πιάσει.
Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο: «Πάρτι με φούσκες για πιγκουίνους; Ναι, παρακαλώ! Ο πιγκουίνος rockhopper, Bumi, ενός έτους, ξετρελάθηκε με τη δραστηριότητα με τις σαπουνόφουσκες! Οι φροντιστές τοποθέτησαν μια μηχανή σαπουνόφουσκας στον εσωτερικό χώρο του Penguin & Puffin Coast για να δημιουργήσουν ένα διασκεδαστικό πάρτι».
Το βίντεο γρήγορα έγινε viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 2 εκατομμύρια likes.
