Βίντεο: Πιγκουίνος έγινε… σέρφερ και «δαμάζει» τα κύματα

Ένας περιπετειώδης πιγκουίνος έδειξε ποιος ήταν ο Big Kahuna στη Νότια Αφρική — καθώς πήδηξε πάνω στο bodyboard ενός σέρφερ και το πήγε για βόλτα.

Ο Aden Kleve έκανε μαθήματα bodyboarding στην παραλία Witsand στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο όταν ο χαριτωμένος πιγκουίνος σκαρφάλωσε άφοβα και άρχισε να… δαμάζει τα κύματα.

“Surf’s up, bruh!” 🐧🏄 An inquisitive African penguin shredded some waves on a bodyboard off the coast of Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/LA5X9UgeGL

— AccuWeather (@accuweather) June 21, 2024