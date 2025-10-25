Τραγωδία στο Πήλιο: Κυνηγός έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε βραχώδη πλαγιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άρτα-Κυνήγι

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (25/10) το μεσημέρι στο Πήλιο, όπου ένας 64χρονος κυνηγός βρήκε έχασε την ζωή του την ώρα που είχε βγει για κυνήγι με φίλους του.

Η παρέα βρισκόταν σε δύσβατη, βραχώδη περιοχή μεταξύ Χανίων και Κισσού, όταν, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 64χρονος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. Η πτώση ήταν σφοδρή και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του σχεδόν ακαριαία.

Οι σύντροφοί του προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, όμως, παρά την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, η επιχείρηση διάσωσης κατέληξε σε ανάσυρση της σορού του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Η Realnews στο www.pressreader.com

Κατώτατος μισθός 2026: Αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα σενάρια για την αύξηση του

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε τη ζωντανή μετάφραση στα AirPods σας;
περισσότερα
19:39 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος που είχε χρηματικές συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό

Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα (25/10) για την υπόθεσ...
18:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε όπλο θαμμένο στην αυλή

Επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23/10 στις φυλακές Κορυδαλλού, κατά τη διάρκε...
18:01 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

«Τραγούδησες για εμάς, το έθνος, τον λαό και την ιστορία» – Συγκίνηση, δάκρυα και μουσική στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου, πο...
17:45 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη – Δούκας: «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες»»

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σφράγιση του κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς