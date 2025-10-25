Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθησαν 4 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες (24/10), συνολικά 4 άτομα κατηγορούμενα για τρεις διαφορετικές υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά περίπτωση.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 52, 50, 42 και 22 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης  αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, ενώ επιπλέον κατηγορείται και 65χρονος ημεδαπός.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 42χρονος, κατελήφθη να κατέχει συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους -0,2- γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 22χρονο. Σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του τελευταίου, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους -0,2- γραμμαρίων.

Παράλληλα, ο 52χρονος, κατελήφθη να κατέχει συσκευασίες με ηρωίνη μικτού βάρους -0,4- γραμμαρίων, κοκαΐνη μικτού βάρους -0,2- γραμμαρίων, κάνναβη μικτού βάρους -0,3- γραμμαρίων, καθώς και -3- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, ποσότητες τις οποίες είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 65χρονο. Ακολούθησε έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -1,5- γραμμαρίου, την οποία είχε αποκρύψει ο 50χρονος.

Συνολικά, στο πλαίσιο και των τριών υποθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -0,6- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -0,4- γραμμάρια ηρωίνης,
  • -1,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -3- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
  • -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -3- κάμερες κλειστού κυκλώματος,
  • -2- οθόνες τηλεόρασης,
  • -2- κινητά τηλέφωνα,
  • -2- μεταλλικοί δοσομετρητές και
  • -155- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, έχουν απασχολήσει πλείστες φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ σε βάρος ενός απ’ αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

