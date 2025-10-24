Τραγωδία στο Γκάζι: Νέες μαρτυρίες από τις φίλες της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ – Η ΕΛΑΣ ζήτησε να μπει «λουκέτο» στο κατάστημα και ενημέρωση από το ΕΚΑΒ

Τις τελευταίες ώρες της 16χρονης στο Γκάζι φωτίζουν οι μαρτυρίες της παρέας της. Οι περιγραφές για το μοιραίο βράδυ, αναδεικνύουν τις μεγάλες ευθύνες για την είσοδο σε μπαρ και την διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους, παρά τις προβλέψεις του νέου νόμου. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από τον Δήμο Αθηναίων να σφραγιστεί το κλαμπ, και ενημέρωση από το ΕΚΑΒ σχετικά με στοιχεία ατόμων που μεταφέρθηκαν με συμπτώματα μέθης σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ από την ίδια οδό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 16χρονης επήλθε έξω από το κλαμπ από πνευμονική εμβολή. Τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν η πνευμονική εμβολή προήλθε από παθολογικό αίτιο, από χρήση αλκοόλ ή από χρήση ουσιών, ενώ αναμένονται και αποτελέσματα από τα δείγματα των ποτών που έχουν συλλεχθεί από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η άτυχη 16χρονη πάλεψε με το bullying, κέρδισε την αποδοχή, χάθηκε όμως ξαφνικά με δεκάδες ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Εκείνο το απόγευμα πριν από την τραγωδία, η 16χρονη ήταν χαρούμενη, καθώς ήταν τα γενέθλια της φίλης της και είχε βρεθεί στο σπίτι της στην Καλλιθέα για να ετοιμαστούν για την νυχτερινή τους βόλτα.

Οι φίλες της ήταν 18 και 19 ετών, ενώ η άτυχη κοπέλα ήταν η μικρότερη στην παρέα. Είχαν σκοπό να πιούν και έτσι, ζήτησαν απο την 16χρονη να φάει ώστε να μην έχει άδειο στομάχι, αλλά εκείνη δεν έφαγε.

Εμετό έκανε η φίλη της 16χρονης μόλις ήπιε κάποιες γουλιές από το ποτό της

Η 18χρονη φίλη της, φέρεται να είπε σύμφωνα με τον AΝΤ1 ότι: «Εγώ και η 19χρονη είχαμε φάει, η 16χρονη όμως όχι, παρότι της το λέγαμε συνέχεια. Γύρω στις 11 το βράδυ βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε να καταναλώσουμε ένα μπουκάλι αλκοόλ που είχαμε αγοράσει νωρίτερα».

Στις 12.30, η 16χρονη φτάνει στο Γκάζι, αγοράζει τσιγάρα και μπαίνουν όλοι μαζί στο νυχτερινό κέντρο. Πώς η ανήλικη αγοράζει καπνικά είδη; Γιατί δεν ζητείται επίδειξη ταυτότητας; Πώς μπαίνει στο κλαμπ όταν ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι κάτω των 17 απαγορεύεται, εκτός αν συνοδεύεται από ενήλικα;

H 18χρονη φίλη της σημείωσε ακόμη ότι: «Μόλις κατανάλωσα κάποιες γουλιές από το ποτό μου, περίπου 10 λεπτά αργότερα, ένιωσα μια ενόχληση στο στομάχι μου και πήγαμε με την 16χρονη στην τουαλέτα όπου έκανα εμετό. Η 19χρονη είχε καταναλώσει μόνο κάποιες γουλιές, ενώ η 16χρονη το είχε πιει όλο».

«Οι δύο φίλες μου λογομάχησαν γιατί η 19χρονη ήθελε να φύγουμε»

Ένα ακόμα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το εάν ήταν η βότκα από την κάβα που τους πείραξε ή το ποτό που παρήγγειλαν στο κλαμπ. Στην παρέα της, πάντως, ήταν και ένας 24χρονος.

Μια απο τις φίλες του θύματος, όμως, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο 24χρονος έφτασε αργότερα στο σημείο. «Γύρω στη 1.30 και επειδή είχα καλέσει έναν 24χρονο φίλο μου να έρθει να μας δει βγήκαμε έξω από το μαγαζί και καθίσαμε σε σκαλάκια πολυκατοικίας. Εκεί, οι δύο φίλες μου λογομάχησαν γιατί η 19χρονη ήθελε να φύγουμε, με την 16χρονη να κάνει μια απότομη κίνηση προς τα πίσω και να χτυπάει το κεφάλι της στην τζαμαρία της πολυκατοικίας. Δεν είδα χτυπήματα ή αίματα αλλά αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ».

Πού και πώς καταναλώθηκε το μπουκάλι της βότκας

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα πια, μέσα από τις συμπληρωματικές καταθέσεις που έχουν πάρει από τις φίλες της 16χρονης και από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει.

Η κάβα ήταν στην Καλλιθέα, αλλά μέσα μπήκε μόνο η 18χρονη και έκανε την αγορά και γι’ αυτό ό ιδιοκτήτης της κάβας δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι πούλησε αλκοόλ σε ανήλικο άτομο. Από εκεί, πήγαν στις Τζιτζιφιές, έκατσαν σε ένα παγκάκι όπου οι 3 κοπέλες άδειασαν ολόκληρο το μπουκάλι της βότκας και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, από αξιωματικό που έχει γνώση των ερευνών, έπιναν το αλκοόλ σε σφηνάκια, χωρίς να αραιώσουν το ποτό με αναψυκτικό ή με πάγο. Μετά πήγαν στο Γκάζι.

Το «λουκέτο» και το αίτημα στο ΕΚΑΒ

Η αστυνομία ζήτησε εγγράφως από το ΕΚΑΒ να της δοθούν τα στοιχεία των άλλων 5 ατόμων που βρέθηκαν μεθυσμένα το ίδιο βράδυ στον ίδιο δρόμο, όπου κατέρρευσε η 16χρονη και μεταφέρθηκαν και εκείνα σε νοσοκομείο. Οι Αρχές θα εξετάσουν εάν διασκέδαζαν στο ίδιο κατάστημα και αν είχαν πιει τα ίδια ποτά με το θύμα.

Ήδη, η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από τον Δήμο Αθηναίων να σφραγιστεί το κλαμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Δήμο, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς πρέπει να περάσει από μια επιτροπή, η οποία θα γνωμοδοτήσει ώστε να προχωρήσει η σφράγιση του καταστήματος που σημαίνει ότι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει κανονικά.

Τέλος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος μπορεί αν μην είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, θα κληθεί από τους αστυνομικούς να καταθέσει τελευταίος.

Στο ίδιο μαγαζί είχε ξυλοκοπηθεί αστυνομικός

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Ο λόγος ήταν καθώς δημιουργήθηκε μία ένταση όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο λόγος είναι για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.