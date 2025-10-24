Ελένη Φουρέιρα: «Θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα
Πηγή: Instagram/foureira

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Ελένη Φουρέιρα έφερε στον κόσμο τον γιο της, Ερμή. Από τότε, η ζωή της τραγουδίστριας και του συντρόφου της, Αλμπέρτο Μποτία έχει αλλάξει, με το παιδάκι τους να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Η καλλιτέχνις πραγματοποίησε ένα listening party για το νέο άλμπουμ της και οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών βρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Ελένη Φουρέιρα ανέφερε ότι: «Πολλές φορές ακούω “μπράβο, είσαι και με το παιδί και κάνεις και την δουλειά”. Εγώ θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη!».

«Ο σύζυγός μου δεν θα είναι απόψε εδώ, γιατί είναι με το παιδί. Ο γιος μου μιλάει, τα λέει όλα, τα λέει με έναν υπέροχο και πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι μου. Είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η φάση και πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε πολλά tantrums, ξεσπάσματα. Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σε αγαπώ μαμά”», συνέχισε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός από το ECDC για την εξάπλωση του ιού Mpox στην Ευρώπη-Τρόποι μετάδοσης

8 σημάδια ότι γερνάτε καλύτερα από ό,τι οι συνομήλικοί σας

ΚΕΔΕ: Τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τους δήμους

Αυξήθηκε υπέρ του καταναλωτή η μέση αξία οικονομικού διακανονισμού το 2024

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Γυναίκα πλήρωσε πρόστιμο επειδή έχυσε τον καφέ της σε φρεάτιο – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
20:39 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αλεξία Μουστάκα για τον πατέρα της: «Δεν μου είχε πει πόσο άρρωστος ήταν, μετά μου ήρθε κατραπακιά»

Ο Σωτήρης Μουστάκας και η Μαρία Μπονέλου γνωρίστηκαν την δεκαετία του ’50 στην Δραματική...
20:16 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μανώλης Κονταρός: «Όταν βγήκα στη δουλειά ξανά, αυτό ίσως δεν άρεσε σε κάποιους»

Με αφορμή την συμμετοχή του στην «Γη της Ελιάς», ο Μανώλης Κονταρός έδωσε συνέντευξη στην εκπο...
19:45 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Καραφώτης για Κάτια Μάνου: «Δεν υπάρχουν πράγματα κρυφά σε αυτή τη σχέση, είναι ο άνθρωπός μου»

Το πρωί της Παρασκευής (24/10) ο Κώστας Καραφώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σταματίνας ...
19:11 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: «Έβαλε το βιβλίο δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του…» – Η αποκάλυψη του Γιώτη Κιουρτσόγλου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» όλων των Ελλήνων, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς