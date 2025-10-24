Ελένη Φουρέιρα: «Θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο»

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Ελένη Φουρέιρα έφερε στον κόσμο τον γιο της, Ερμή. Από τότε, η ζωή της τραγουδίστριας και του συντρόφου της, Αλμπέρτο Μποτία έχει αλλάξει, με το παιδάκι τους να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Η καλλιτέχνις πραγματοποίησε ένα listening party για το νέο άλμπουμ της και οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών βρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Ελένη Φουρέιρα ανέφερε ότι: «Πολλές φορές ακούω “μπράβο, είσαι και με το παιδί και κάνεις και την δουλειά”. Εγώ θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη!».

«Ο σύζυγός μου δεν θα είναι απόψε εδώ, γιατί είναι με το παιδί. Ο γιος μου μιλάει, τα λέει όλα, τα λέει με έναν υπέροχο και πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι μου. Είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η φάση και πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε πολλά tantrums, ξεσπάσματα. Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σε αγαπώ μαμά”», συνέχισε η τραγουδίστρια.