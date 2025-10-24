Τζώνυ Θεοδωρίδης: Αγνώριστος για τις ανάγκες της νέας παράστασης που θα πρωταγωνιστήσει

Ο ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης επιστρέφει θεατρικά τη φετινή σεζον σε ρολο έκπληξη.

Νάντια Ρηγάτου

Η θεατρική επιστροφή του Τζώνυ Θεοδωρίδη είναι γεγονός.

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση ΚΑΠΟΥΤ του ‘Αλντο Νικολάι σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου που έρχεται στο θεατρο Αλκμήνη κάθε Δευτέρα και Τρίτη απο τον Νοέμβριο.

Το έργο ανεβαίνει για 2η χρονιά με ανανεωμένο cast.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μεταμορφώθηκε σε ηλικιωμένο άντρα για τις αναγκες του εργου και η εμφάνισή του στη σκηνή προβλέπεται απολαυστική.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Αλκμήνη.

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία.

Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Νικολάι

Μετάφραση: Θωμά Σιδέρη

Επιμέλεια κειμένου :Κώστας Χατζημαύρος -Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Διαμαντοπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Συνεργάτης σκηνοθέτη: Έλενα Αγγελοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Κώστας Μούντριχας

Creative Agency: GRID FOX

Social Media: Renegade, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Εταιρεία Μαμού

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Χάρης Εμμανουήλ, Τζώνυ Θεοδωρίδης , Άννα Παντζέλη

Διάρκεια: 85 (χωρίς διάλειμμα)

Tο θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ, Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα