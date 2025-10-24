Διονύσης Σαββόπουλος: «Έβαλε το βιβλίο δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του…» – Η αποκάλυψη του Γιώτη Κιουρτσόγλου

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Διονύσης Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνιος» όλων των Ελλήνων, πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα. Ο στενός φίλος και συνεργάτης του σπουδαίου τραγουδοποιού, Γιώτης Κιουρτσόγλου, μίλησε την Παρασκευή (24/10) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4».

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου περιέγραψε στην εκπομπή, την τελευταία στιγμή του Διονύση Σαββόπουλου. Σύμφωνα με τον στενό του φίλο, ο αείμνηστος καλλιτέχνης διάβασε δύο σελίδες από το βιβλίο για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι, το ακούμπησε στο κομοδίνο και ύστερα έκλεισε τα μάτια του.

«Ήμουν σχεδόν κοντά του τις τελευταίες ώρες. Ουσιαστικά πήγα στο νοσοκομείο και είχαν διώξει όλη την οικογένεια και όλο τον κόσμο μαζί, για να πάμε στο σπίτι του Διονύση που ήταν σχετικά κοντά. Δεν χρειαζόταν να ήμασταν εκεί. Αμέσως μετά η οικογένεια έφυγε, πήγε στο νοσοκομείο και εγώ στο σπίτι μου. Παίρνω ένα τηλέφωνο για να μάθω πώς είναι και μου λένε “πού το έχεις μάθει;”. Δεν το είχα μάθει φυσικά, ήταν στις εννέα… Οπότε δεν τον πρόλαβα στο δωμάτιο του νοσοκομείου μέσα», εξήγησε ο Γιώτης Κιουρτσόγλου.

Αμέσως μετά, ο φίλος και συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, εξομολογήθηκε πως: «Υπήρξε μια τελευταία αναλαμπή, που χαιρέτησε όσους ήταν στο δωμάτιο μέσα. Αλλά έχω μια συγκινητική ιστορία σε αυτό. Ο συνοδός του τα τελευταία χρόνια που τον βοηθούσε, του κρατούσε το βιβλίο για τα 100 χρόνια του Χατζιδάκι και στην παράγραφο που λέει “μια χώρα που μοιάζει με τη δική μας”, διάβασε αυτή τη σελίδα, διάβασε και τη δεύτερη, το έκλεισε, το έβαλε δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του.

Αυτή ήταν η τελευταία σκηνή του Διονύση, διαβάζοντας Χατζιδάκι, γιατί τον αγαπούσε υπερβολικά και έφυγε και με μια πικρία ουσιαστικά, που δεν γιορτάστηκαν τα 100 του χρόνια όπως θα έπρεπε!».

