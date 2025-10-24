Πέτρος Πολυχρονίδης: «Πεισμώνω πάρα πολύ με την αποτυχία κι έχω αρκετές στη ζωή μου…»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά ήταν καλεσμένοι το πρωί της Παρασκευής (24/10) στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο παρουσιαστής του «Τροχού της Τύχης» με αφορμή το κομμάτι της «χρεοκοπίας» που υπάρχει στο επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι, δήλωσε πως έχει έρθει αντιμέτωπος με αρκετές αποτυχίες στη ζωή του, ωστόσο τότε είναι που πεισμώνει και προσπαθεί στη συνέχεια να πάρει το δικό του «τζάκποτ».

«Δεν νιώθω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που δεν έχει χρεοκοπήσει συναισθηματικά ή με τον οποιοδήποτε τρόπο στη ζωή του. Αν δεν υπήρχε η χρεοκοπία δεν θα είχε κανένα νόημα το τζάκποτ της ζωής μετά. Από το τζάκποτ στο τζάκποτ δεν καταλαβαίνεις διαφορά, πρέπει πρώτα να πιάσεις πάτο», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του «Τροχού της Τύχης» εξήγησε πως: «Εγώ επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και τα βλέπω όλα πολύ θετικά και μισογεμάτα ποτήρια και καμία φορά και λίγο ξέχειλα, λειτουργώ καλύτερα. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν περισσότερο χρόνο. Εμένα μου παίρνει πολύ λίγο, πεισμώνω πάρα πολύ με την αποτυχία κι έχω αρκετές αποτυχίες στη ζωή μου, οπότε προσπαθώ μετά να πάρω το τζάκποτ».

«Δεν μπορείς τίποτα να αντιμετωπίσεις μόνος σου, κατά τη δική μου γνώμη, αν δεν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους να τα πεις, να βγουν από μέσα σου, δεν κάνεις τίποτα. Εμένα ήταν πάντα η σύντροφός μου.

Πάντα, διότι όταν βρίσκεις τον άνθρωπο που σε ψυχαναλύει και τον ψυχαναλύεις, δεν θες κάτι άλλο. Μετά τελειώνουν όλα. Όλοι θέλουμε κάποιον να τα πούμε. Είναι πρόβλημα όταν δεν έχεις κάποιον να τα πεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα», πρόσθεσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.