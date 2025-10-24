Κατερίνα Καινούργιου για Λιάγκα – Βανδή: «Αν κάποιος είναι φίλος σου, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις με ένα ρεπορτάζ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

«Η Άρια Καλύβα τοποθετήθηκε εξαιρετικά στο θέμα της Δέσποινας Βανδή» σχολίασε η  Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα στην εκπομπή Super Κατερίνα, τονίζοντας πως «η Δέσποινα Βανδή έχει δεχτεί μια επίθεση από ανθρώπους που δηλώνουν φίλοι της».

«Το ότι βγαίνει ο καθένας και δηλώνει φίλος της Βανδή, δεν είναι φίλοι. Εγώ ξέρω ότι η Δέσποινα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο κύκλο, ελάχιστους φίλους. Η κολλητή της είναι μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον χώρο. Άλλο ο κοινωνικός περίγυρος και άλλο ο φίλος. Επίσης αν κάποιος είναι φίλος, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις ή να προσπαθήσεις με ένα ρεπορτάζ να τον εκθέσεις τον άλλο, χωρίς να φταίει κιόλας. Τον φίλο πάντα τον προστατεύεις, γνώμη μου» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είναι μόνο ο Λιάγκας, ο Γιώργος μπορεί να το ξεκίνησε. Μετά έγινε σε όλες τις εκπομπές βορά και είδα πολλά να γράφονται και σε sites. Θεωρώ τον Γιώργο Λιάγκα από τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές, εξαιρετικός είναι. Πολλές φορές ζηλεύω και πολλά πράγματα από τη θεματολογία του, σας το λέω και στον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Αλλά σε αυτό διαφωνώ» τόνισε η παρουσιάστρια.

Η Άρια Καλύβα δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής του Alpha: «Για δύο συνεχόμενες ημέρες βλέπουμε μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της συγκεκριμένης τραγουδίστριας από ανθρώπους που δηλώνουν “φίλοι” της και μέσα από δακρύβρεχτες “κορώνες” και “φιλιππικούς” δίνουν αγώνα περί ισονομίας, προκειμένου να κατακρεουργήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Ξεχνάμε απλώς ή μπορεί να είναι άνοια; Πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Μπόνους μέχρι και 354 ευρώ τον μήνα από μειώσεις φόρων για οικογένειες- Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αναδρομικές αποδοχές: Πώς θα πρέπει να φορολογούνται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις – Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

«Το φως προτιμά την παρέα»: Τα φωτόνια εμφανίζουν συλλογική συμπεριφορά μόνο έπειτα από ορισμένο όριο

Προειδοποίηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες iPhone – Το λάθος της Apple στο iOS 26 που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση
περισσότερα
12:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Δωρίζει 150.000 δολάρια για τη δημιουργία Παιδικής Πινακοθήκης στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δωρίζει 150.000 δολάρια για τη δημιουργία Παιδικής Πινακοθήκης στο Ελλη...
11:21 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Δικαστική περιπέτεια για τη Γωγώ Τσαμπά: Πώς από σχολική γιορτή βρέθηκε στο… Αστυνομικό Τμήμα – «Έχει στενοχωρηθεί πολύ»

Μια παλιά υπόθεση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη Γωγώ Τσαμπά. Η γνωστή τραγουδίστρια το 2021, την ...
09:45 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Η Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Δικοί μου άνθρωποι με πρόδωσαν και η πίεση έφτασε 18 – Φοβήθηκα πολύ»

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@ STAR» και μεταξύ άλλων μίλησε κα...
09:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Όλος μου ο κόσμος» – Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της

Η Ευριδίκη Βαλαβάνη βιώνει την απόλυτη ευτυχία με την οικογένειά της και συχνά μοιράζεται στιγ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς