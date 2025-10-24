Κατερίνα Καινούργιου για Λιάγκα – Βανδή: «Αν κάποιος είναι φίλος σου, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις με ένα ρεπορτάζ»

«Η Άρια Καλύβα τοποθετήθηκε εξαιρετικά στο θέμα της Δέσποινας Βανδή» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τις δηλώσεις της Άριας Καλύβα στην εκπομπή Super Κατερίνα, τονίζοντας πως «η Δέσποινα Βανδή έχει δεχτεί μια επίθεση από ανθρώπους που δηλώνουν φίλοι της».

«Το ότι βγαίνει ο καθένας και δηλώνει φίλος της Βανδή, δεν είναι φίλοι. Εγώ ξέρω ότι η Δέσποινα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο κύκλο, ελάχιστους φίλους. Η κολλητή της είναι μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον χώρο. Άλλο ο κοινωνικός περίγυρος και άλλο ο φίλος. Επίσης αν κάποιος είναι φίλος, δεν βγαίνεις να τον αδειάσεις ή να προσπαθήσεις με ένα ρεπορτάζ να τον εκθέσεις τον άλλο, χωρίς να φταίει κιόλας. Τον φίλο πάντα τον προστατεύεις, γνώμη μου» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είναι μόνο ο Λιάγκας, ο Γιώργος μπορεί να το ξεκίνησε. Μετά έγινε σε όλες τις εκπομπές βορά και είδα πολλά να γράφονται και σε sites. Θεωρώ τον Γιώργο Λιάγκα από τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές, εξαιρετικός είναι. Πολλές φορές ζηλεύω και πολλά πράγματα από τη θεματολογία του, σας το λέω και στον τρόπο που τα διαχειρίζεται. Αλλά σε αυτό διαφωνώ» τόνισε η παρουσιάστρια.

Η Άρια Καλύβα δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής του Alpha: «Για δύο συνεχόμενες ημέρες βλέπουμε μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της συγκεκριμένης τραγουδίστριας από ανθρώπους που δηλώνουν “φίλοι” της και μέσα από δακρύβρεχτες “κορώνες” και “φιλιππικούς” δίνουν αγώνα περί ισονομίας, προκειμένου να κατακρεουργήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα».