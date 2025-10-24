Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Στέλαν Σκάρσγκαρντ για την υγεία του: «Είμαι 74, με πίστωση χρόνου»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Στέλαν Σκάρσγκαρντ για την υγεία του

Ο διάσημος ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård) αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε δυσκολεύεται στα γυρίσματα.

Σε συνέντευξή του στο Vulture, με αφορμή την προώθηση της ταινίας του Γιοακίμ Τρίερ (Joachim Trier) «Sentimental Value» – ενός φιλμ που φιγουράρει ως φαβορί για τα Όσκαρ – ο Σουηδός σταρ εξήγησε ότι αυτό έγινε ανάμεσα στα γυρίσματα των δύο μερών των ταινιών «Dune» του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) και των επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς Star Wars, «Andor».

«Ήταν ο τέλειος συγχρονισμός», σχολίασε ο ηθοποιός και συνέχισε λέγοντας ότι λόγω του εγκεφαλικού, η ομιλία του έγινε «ασθενέστερη» με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακουστικό στα γυρίσματα του «Dune: Part Two».

«Ξαφνικά, δεν μπορούσα να θυμηθώ ονόματα» είπε ο Σκάρσγκαρντ και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια σκέψη ή να διατυπώσω ένα επιχείρημα που εκτείνεται σε αρκετές προτάσεις και φτάνει στο νόημά μου […] Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαι ζωντανός. Μπορώ να δουλέψω».

Ανέφερε ότι «δεν φοβάται το θάνατο, αλλά φοβάται ότι δεν θα είναι ικανός να ζήσει».

«Νιώθω λίγο περισσότερο σαν να ζω υπό την απειλή ενός ξίφους τώρα. Επειδή έχω ζήσει μια άτακτη ζωή. Και είμαι 74 ετών, που είμαι ήδη με πίστωση χρόνου», υπογράμμισε ενώ το να είναι «βαρετός» είναι μια ανησυχία, τόσο για τον ίδιο όσο και για τα παιδιά του.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά – συμπεριλαμβανομένων των Αλεξάντερ, Μπιλ και Γκούσταφ – που έχουν ακολουθήσει την πορεία του στην υποκριτική με τον ίδιο να επισημαίνει ότι η επιτυχία τους δεν οφείλεται σε εκείνον.

«Θεωρώ ότι εγώ ωφελούμαι επειδή παίρνω τόση καλή θέληση και ίσως δουλειές εξαιτίας τους» τόνισε.

Στα τέλη Αυγούστου, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλεξάντερ είχαν προβολές ταινιών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride και όπως αποκάλυψε στην προβολή της ταινίας «Sentimental Value» ο μεγαλύτερος γιος του «βγήκε έξω, συντετριμμένος και με αγκάλιασε».

Ο Σκάρσγκαρντ είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Mamma Mia!», καθώς και για τις συνεργασίες του με τον Δανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Λαρς φον Τρίερ (Lars von Trier) στα: «Breaking the Waves» (1996), «Dancer in the Dark» (2000), «Dogville» (2003), «Melancholia» (2011) και «Nymphomaniac» (2013), όπως αναφέρει ο Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ

