Τηλεθέαση (23/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (23/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,3%
  • SKAI- Σήμερα 16,5%
  • ALPHA – Happy Day 15,6%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 13,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 17,4%
  • ANT1 – Το Πρωινό 14,9%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,6%
  • MEGA – Buongiorno 10,1%
  • OPEN – 10 παντού 9,5%
  • STAR – Breakfast@Star 4,7%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ANT1 – Αποκαλύψεις 17,1%
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,2%
  • SKAI – Live You 12,6%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,7%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,2%
  • MEGA – Πενήντα Πενήντα (Ε)6,5%
  • Ώρα για ψυχαγωγία 4,5%
  • STAR – GNTM E  2,7%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 18,4%
  • ALPHA – Deal 17,1%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 17%
  • MEGA – The Chase 15,2%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11,6%
  • ANT1 – 5X5 10,8%
  • STAR – Cash or trash 9,8%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,9%
  • SKAI- Ελληνική ταινία – Να ζει κανείς ή να μη ζει 4,2%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • ALPHA – Happy Day 22%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,5%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,8%
  • SKAI- Σήμερα 7,1%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,1%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 20,7%
  • MEGA – Buongiorno 11,3%
  • ANT1 – Το Πρωινό 9,6%
  • OPEN – 10 παντού 8,5%
  • SKAI – Αταίριαστοι 7,8%
  • STAR – Breakfast@Star 6,1%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,1%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,1%
  • MEGA – Πενήντα Πενήντα Ε 11,5%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7%
  • SKAI – Live You 6,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,5 %
  • OPEN – Ώρα για ψυχαγωγία 4,9
  • STAR – GNTM E 3,3%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14%
  • MEGA – The Chase 14%
  • MEGA – Live News 13,8 %
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,1 %
  • ALPHA – Deal 12 %
  • ANT1 – 5X5 11,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,2%
  • STAR – Cash or trash 8,7%
  • SKAI – Ελληνική ταινία – Να ζει κανείς ή να μη ζει 5,3%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,7 %
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,5%

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Ξεχνάμε απλώς ή μπορεί να είναι άνοια; Πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Μπόνους μέχρι και 354 ευρώ τον μήνα από μειώσεις φόρων για οικογένειες- Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αναδρομικές αποδοχές: Πώς θα πρέπει να φορολογούνται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις – Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

«Το φως προτιμά την παρέα»: Τα φωτόνια εμφανίζουν συλλογική συμπεριφορά μόνο έπειτα από ορισμένο όριο

Προειδοποίηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες iPhone – Το λάθος της Apple στο iOS 26 που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση
περισσότερα
12:42 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

First Dates: «Χλόη και στο όνομα και στη μασχάλη» – «Βροχή» τα σχόλια στα social media για 27χρονη παίκτρια

«Βροχή» έπεσαν τα σχόλια στα social media για την εμφάνιση της 27χρονης Χλόης στην εκπομπή «Fi...
08:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
07:00 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
02:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

«Να με λες μαμά»: Η Μαρία Κίτσου και η μικρή Ναυσικά παρακολούθησαν μαζί το καθηλωτικό φινάλε – ΒΙΝΤΕΟ

Για τελευταία φορά ήρθε η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το β...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς