Τηλεθέαση (23/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (23/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,3%
- SKAI- Σήμερα 16,5%
- ALPHA – Happy Day 15,6%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 13,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 17,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 14,9%
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,6%
- MEGA – Buongiorno 10,1%
- OPEN – 10 παντού 9,5%
- STAR – Breakfast@Star 4,7%
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Αποκαλύψεις 17,1%
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,2%
- SKAI – Live You 12,6%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,7%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,2%
- MEGA – Πενήντα Πενήντα (Ε)6,5%
- Ώρα για ψυχαγωγία 4,5%
- STAR – GNTM E 2,7%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 18,4%
- ALPHA – Deal 17,1%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 17%
- MEGA – The Chase 15,2%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,8%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11,6%
- ANT1 – 5X5 10,8%
- STAR – Cash or trash 9,8%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,9%
- SKAI- Ελληνική ταινία – Να ζει κανείς ή να μη ζει 4,2%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- ALPHA – Happy Day 22%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,5%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,8%
- SKAI- Σήμερα 7,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,1%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 20,7%
- MEGA – Buongiorno 11,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,6%
- OPEN – 10 παντού 8,5%
- SKAI – Αταίριαστοι 7,8%
- STAR – Breakfast@Star 6,1%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,1%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,1%
- MEGA – Πενήντα Πενήντα Ε 11,5%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7%
- SKAI – Live You 6,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 6,5 %
- OPEN – Ώρα για ψυχαγωγία 4,9
- STAR – GNTM E 3,3%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 14%
- MEGA – The Chase 14%
- MEGA – Live News 13,8 %
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,1 %
- ALPHA – Deal 12 %
- ANT1 – 5X5 11,1%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,2%
- STAR – Cash or trash 8,7%
- SKAI – Ελληνική ταινία – Να ζει κανείς ή να μη ζει 5,3%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,7 %
- SKAI – Το ‘χουμε! 2,5%