Δέσποινα Βανδή: Στην πρεμιέρα του Βασίλη Μπισμπίκη στο «Άνθρωποι και ποντίκια»

Στην πρεμιέρα του Βασίλη Μπισμπίκη για την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» παραβρέθηκε η Δέσποινα Βανδή, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στον σύντροφό της.

O Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή αλληλοστηρίζονται, καθώς πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός είχε δώσει το παρών στο κέντρο που εμφανίζεται η σύντροφός του στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά, η δημοφιλής τραγουδίστρια πήγε στην πρεμιέρα του συντρόφου της αναρτώντας ένα βίντεο από την υπόκλιση των ηθοποιών, με την ίδια να γράφει στη λεζάντα: «Αριστούργημα».